Dominik'te şiddetli patlama

Yetkililer, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti yakınlarındaki bir pazar alanında meydana gelen güçlü patlamada en az üç kişinin ölümüne ve 30'dan fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

Ülkenin 911 sisteminden yapılan açıklamada, patlamanın Santo Domingo'nun hemen batısında yer alan San Cristobal kentindeki bir fırında meydana geldiği belirtildi.

Öğleden sonra meydana gelen patlamaya neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, yangının fırından yan taraftaki hırdavatçıya ve yakındaki bir mobilya mağazasına sıçradığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederken bazı binalara girememesi nedeniyle ölü sayısının artması bekleniyor.