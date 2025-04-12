Dominik'ten nikah masasına... Survivor yarışmacısı dünyaevine girdi!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve bu sezona yedeklerden katılan fitness eğitmeni Elif Şadoğlu, uzun süredir birlikte olduğu İtalyan sevgilisi Nicodemo Carella ile dünyaevine girdi. Şadoğlu nikah sonrası çektirdikleri kareleri de sosyal medya hesabından yayınladı.

Survivor All Star 2025'e yedeklerden gelen ve Kırmızı takımda mücadele eden Elif Şadoğlu, 16 Mart akşamı düelloda aynı takımdan Asena ile karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda Survivor'dan elenen isim Elif oldu. Türkiye'ye dönen Elif, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

SURVIVOR'DAN ELENMİŞTİ

Yarışma sonrası konuşan Şadoğlu, Survivor'a gelişiyle ilgili ''6-7 sene sonra tekrar buraya Survivor için geliyor olmak mükemmel bir duygu. Bu sene buraya tekrar seçilmiş olmak bana çok farklı şeyler hissettirdi.'' demişti.

FİNAL İKİLİSİNİ AÇIKLADI

Elif Şadoğlu favori isimlerini ise ''Benim final dörtlüm bir kesinlikle Aycan diyeceğim. İkincisine kesinlikle Almeda diyorum. Üç ile dördü boş bırakacağım. Aklımda iki isim var ama söylemek istemiyorum.'' sözleriyle açıklamıştı.

"BU SENE DAHA TECRÜBELİ GELDİM"

Yarışma sonrası yaşadıklarından bahseden Elif Şadoğlu, şunları söylemişti: "Survivor 2017 benim ilk sezonumdu. Çok zordu çünkü hiçbir şey bilmiyordum. Bu sene geldiğimde daha tecrübeliydim. Az çok neyin olup olmayacağını tahmin edebiliyordum."

"ALL STAR TAKIMINDA OLMANIN DEZAVANTAJI"

"Açlık beni hiçbir zaman zorlamadı. Bu noktada gerçekten takım arkadaşları çok önemli. 2017'de çok güzel bir takımım vardı. Bir şeyler paylaşabilmeyi biliyorduk. Bu sene beni en çok şaşırtan şey bu oldu. Belki de All Star takımında olmanın dezavantajıydı bu. Benim Survivor hayatım için zor bir dönem oldu. Bu seneki takımımla alakalı hiçbir sorunum olmadı belli başlı kişiler haricinde. Bu sezon gariptir ki insanlar tanıdıkları insanları tanımıyormuş gibi davrandılar.'

212 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Elif Şadoğlu, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Elif Şadoğlu, uzun süredir birlikte olduğu İtalyan sevgilisi Nicodemo Carella ile evlendi. Şadoğlu, nikahtan kareleri sevenleriyle paylaştı.

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken tebrik yorumları peş peş geldi.

Şadoğlu, paylaşımların ardından soyadını da 'Elif Şadoğlu Carella' olarak güncelledi.

Sessiz sedasız evlenen çiftin düğün yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.