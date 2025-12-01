İstanbul'da 17 Aralık 2006 günü Maslak Oto Sanayi’de bir iş yerinde çıkan yangının ardından yapılan incelemede, iş yeri sahibi Yunis Doğan’ın domuz bağıyla bağlanmış ve yanmış halde cansız bedeni bulundu. İş yerinde sekreter olarak çalışan Hacer Eginay’ın ise 57 bıçak darbesiyle öldürüldüğü, ardından üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldığı belirlendi.

19 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Yıllarca faili meçhul olarak kalan dosya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla dosya yeniden açıldı. Doğan’ın ayağındaki banttan elde edilen parmak izi, Rüstem Ş. ile eşleşti. HTS kayıtlarının da incelenmesiyle Rüstem Ş., Cavit G. ve Mohsen F. tespit edilerek yakalandı.

Yürütülen soruşturmada, Yunis Doğan ile Mohsen F.’nin daha önce birlikte çalıştığı, yardım paraları nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edildi. Mohsen F. ile Hacer Eginay arasında geçmişte bir ilişki yaşandığı dosyaya eklendi.

'NASIL UNUTMADINIZ?'

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Rüstem Ş.’nin polise verdiği ifadede, karşısında ekipleri görünce, “Abi ben unuttum, siz nasıl unutmadınız?” dediği belirtildi. Şüpheli, olay günü çıkan tartışmanın cinayetle sonuçlandığını ve kendisinin zorla Yunis Doğan’ın bantlanmasına yardım ettiğini öne sürdü.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rüstem Ş., Cavit G. ve Mohsen F. tutuklandı. Gözaltına alınan bir şüpheli ise serbest bırakıldı.