Domuz böbreği insan vücuda uyum sağladı. Böbrek bekleyenlere müthiş haber

Organ nakli alanında çığır açıldı. ABD’li uzmanlar bir ilki gerçekleştirdi ve genetiği ile oynanmış domuz böbreğini bir insana naklettiler. Domuz böbreğinin bir aydan fazla bir süredir yaşamaya devam ettirildiği öğrenildi.

Domuz böbreği insan vücuda uyum sağladı. Böbrek bekleyenlere müthiş haber

ABD’li bilim adamları beyin ölümü gerçekleşen bir adama, genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreği nakletti ve böbrek anında idrar üretmeye başladı.

New York merkezli NYU Langone Health akademik tıp merkezi dün yaptıkları açıklamada, “Cerrahlar, nörolojik kriterlere göre ölü ilan edilen ve solunum cihazı desteğinde atan kalbi olan bir adama, 32 gün sonra iyi çalışmaya devam eden genetiğiyle oynanmış bir domuz böbreği nakletti. Bu, genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğinin bir insanda işlev gördüğü en uzun süreyi temsil ediyor.” ifadelerini kullanıldı.

Bu, ekibin yaşayan hastalarda denemeyi amaçladığı operasyonlar için kritik bir adımdı. New York Üniversitesi Langone’un organ nakli enstitüsü müdürü Dr. Robert Montgomery, Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Bu organ gerçekten bir insan organı gibi mi çalışacak? Şimdilik öyle görünüyor.” dedi.

Montgomery, 14 Temmuz’da ölen bir adamın kendi böbreklerinin genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan tek bir böbrekle değiştirildiğini ve bunun hemen idrar üretmeye başladığını açıklarken “İnsan böbreğinden bile daha iyi görünüyor” diye ekledi.

TIP KİTAPLARINDA YER ALACAK

Domuz böbreğinin bir gün nakledilebilir organ eksikliğini hafifletme olasılığı, New York’tan 57 yaşındaki Maurice Miller’ın ailesini, vücudunu deney için bağışlamaya ikna etti.

Kız kardeşi Mary Miller-Duffy yaptığı açıklamada, “Bununla mücadele ettim. Sanırım kardeşim de bunu isterdi. Ben de onlara kardeşimi teklif ettim. Tıp kitaplarında yer alacak ve sonsuza dek yaşayacak” dedi.

Hayvandan insana nakil girişimleri, insanların bağışıklık sistemlerinin yabancı dokuyu kabul etmediği için onlarca yıl başarısız oldu. Şimdi araştırmacılar, organlarının insan vücuduna daha iyi uyması için genetiği değiştirilmiş domuzlar kullanıyor.

Yetkili kurumlar da, gönüllü hastalarda domuz kalbi veya böbrek nakli çalışmalarına izin verip vermemeyi tartışıyor.

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