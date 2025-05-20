Domuz eti skandalı büyüyor! Köfteci Yusuf’tan sonra 4 noktada daha tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren 'Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar' listesini yayınlamaya başladı.

7 DOMUZ ETİ SKANDALI BÜYÜYOR

Bakanlığın ifşa listesi yayınlanmaya başlandığı tarihten bugüne 7 domuz eti skandalı yaşandı.

Muğla'daki bir Çin restoranında 18 Aralık 2024 tarihinde dana kaburganın içinde domuz eti olduğu ortaya çıkmıştı.

Balıkesir'deki Havranlı Kasap'ta da yine 18 Aralık 2024'te dana sucukta da domuz eti tespiti yapıldı.

Öte yandan 20 Şubat 2025 tarihinde de Muhtar Hanım'ın yeri adlı işletmede Adana köfte ve Adana kebabın içinden domuz eti çıktı.

DOMUZ ETİ SATIŞI YAPILAN İLLER

Bakanlığın ifşa listesine göre bugüne kadar Konya, Balıkesir, Muğla, Bursa ve Antalya'da domuz eti skandalı yaşandığı tespit edildi.

İşte o liste: