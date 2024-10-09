Domuz etli köfte skandalının ardından yeni bir bomba daha… Türkiye’ye 500 ton at, eşek ve domuz eti girecek

TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan geçen bir anlaşma tepkilere neden oldu. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökçe yüzde 100'lük gümrük indirimine tepki gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan yetki verilmesine ilişkin kanun teklifi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifi şimdi TBMM gelecek ama daha gelmeden tepkiler gelmeye başladı.

Rasim Ozan Kütahyalı domuz eti kullanan ünlü köftecinin adını açıkladı

GÜMRÜK VERGİLERİ KALDIRILACAK

Anlaşmayla birlikte Sudan'ın gümrük vergileri kaldırıldı. Türk tarım ve sanayi ürünlerinin de Sudan pazarına daha avantajlı gireceği öngörülmüştü. İkilil ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarması hedefleniyor.

Sudan'dan 500 ton at, eşek ve domuz eti ithalatına yüzde 100 gümrük indirimi geleceğini öne süren İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından anlaşmaya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Dr.Buğra Gökçe'nin paylaşımı şöyle

*Sudan'dan 500 ton at, eşek ve domuz eti ithalatına gümrük indirimi!

*Türkiye Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanına doğrudan yetki verilmesine ilişkin kanun teklifi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

*Anlaşmaya göre Türkiye Sudan'dan yapılacak 500 ton at, eşek veya 500 ton domuz eti ithalatında vergi almayacak.

*Anlaşma kapsamında yüzde 100 gümrük indirimi getirilen diğer ürünlerden bazıları şunlar:

*Maymun, kobay faresi, su kaplumbağası, balina eti, dikburun köpekbalığı gibi egzotik hayvanlar veya ürünleri,

*Levrek, çipura, dil balığı, kalkan, sinağrit, mezgit, uskumru, ton balığı, palamut gibi balıklar, Konyak, Grappa, Rom, Uzo, Rakı, Tekila gibi alkollü içecekler,

*Patates, soğan, domates, sarımsak, lahana, marul, bal, havuç gibi sebzeler,

*Pirinç, buğday, arpa, yulaf, mısır, çavdar gibi ürünleri, Canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, Peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri