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Domuzlar artık tavukları götürmeye başladı

Mersin'de sahil kesimine yakın yerlerde bahçelere zarar veren domuzlar şimdi de kümeslerdeki tavukları götürmeye başladı. Domuzların bir tavuğu götürme anı da kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 09:57
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Domuzlar artık tavukları götürmeye başladı

Domuzlar artık tavukları götürmeye başladı
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Erdemli ilçesinin turistik sahil bölgesi Ayaş'ta domuzlar gündüz vakti sokaklara kadar indi. İrili ufaklı sürü halinde evlerin arasında dolaşan domuzlar tavukları tilki gibi yakalamaya çalışması dikkat çekti. Domuzlardan biri de yakaladığı tavuğu ağzında götürdü. O anlarda görüntülere yansıdı. Daha önce bahçelere zarar veren domuzların kısa süre içinde iki ayrı kümesten toplamda 8 tane tavuğu götürdüğü öğrenilirken, yöre sakinleri okula giden çocuklarının da olduğunu belirterek bir çözüm bulunmasını istedi.

Tavuk sahiplerinden Ramazan Serin, "Tavuklar benim, domuzlar buraya geliyor sürekli. Geldikten sonra burada çocukların arasına gidiyor, tavukların arasına gidiyor. Görüntüler de giden tavuk benim tavuğum. Ama gitti bir kere, buna bir çare bulunmasını istiyorum. Mahallenin aralarından geliyor, 4 taneydi gelen, gelip hepsini alıp gidiyor. 4 tane gitti, amcaoğlunun da vardı, 4 tane de onun gitti. Vursan ceza, ne yapabileceksin. Bıktık, nefret ettirdi. Tavuk önemli değil gitti, bizim için önemli olan çocuklarımız. Okula giden çocuklar var"dedi.

Mahalle sakinlerinden Durmuş Dölek ise "Mahallemiz okul yolu. Gece olsun, sabah saatleri olsun hayvanlar istila etti burayı. Diyeceğimiz yetkililer bize yardımcı olursa iyi olur. Çözümü nedir bilemiyoruz, hayvan yasası var, artık yetkililer ne gerekiyorsa yapması lazım. Kapımızı açık bıraksak içeri geçecekler. Bahçemize zarar veriyor, sebzemize zarar veriyor. Mecburiyetten hepimiz tel örgü yapmamız gerekiyor, yine o halde geçiyor" ifadelerini kullandı.

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