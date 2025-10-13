Edirne'nin Meriç Nehri kıyısında yaban domuzları, Yunanistan'a geçiş yaparken görüntülendi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, domuz sürüsünün su seviyesinin düşük olduğu bir anda nehirden geçtiği görülüyor. Bölge halkı, son aylarda nehir kenarında yaban domuzu sürülerinin sıkça görüldüğünü ifade etti.
Domuzların besin arayışı için nehre yöneldiği, uygun koşullarda karşı kıyıya geçtiği belirtildi. Görüntüleri çeken vatandaşlar, bu ilginç anları şaşkınlıkla izlediklerini dile getirdi.
Uzmanlar, mevsimsel değişiklikler ve doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle yaban domuzlarının hareketliliğinin arttığını vurguluyor.