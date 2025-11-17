Miguel de Cervantes’in aynı ismi taşıyan romanından bale sahnesine aktarılan, yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez bir yeri olan Don Kişot balesini, kuruluşunun ikinci sezonunda İstanbul Genç Bale Topluluğu sahneye taşıyor.

Ludwig Minkus’un bestesi, Marius Petipa’nın koreografisi ile Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni, balerin, koreograf Olga Pango tarafından sahneye konan eser, müziklerindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisiyle klasik bale dünyasının en pırıltılı ve ihtişamlı eserlerinden biri olarak bu sezon İstanbul Genç Bale Topluluğu’nun repertuvarına katılıyor.

Dünyada ‘’Junior Ballet’’ olarak bilinen ‘’Genç Bale Topluluğu’’ konsepti; ölümsüz klasik bale eserlerini icra etmek üzere, dünyada yıldızı parlayan genç bale sanatçılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Ülkemizde ilk kez geçtiğimiz yıl kurulan İstanbul Genç Bale Topluluğu, bu sanat sezonunda Don Kişot balesi için Türkiye, Rusya, Makedonya, Japonya, Kanada, Belçika, Almanya’dan yetenekli genç bale sanatçılarını bir araya getiriyor.

İstanbul Genç Bale Topluluğu’nun 22 Kasım, saat:20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde prömiyerini gerçekleştireceği Don Kişot Balesinde Kitri’yi Moskova Stanislavski Bale Tiyatrosu’nun prima – baş balerini Anastasia Limenko, Basil’i yine Moskova Stanislavski Bale Tiyatrosu dansçılarından Artur Mkrtchyan dans edecekler.

Provalarının yaklaşık 3 aydır sürdüğü Don Kişot balesinin sahne dekorları ve kostümleri Mayo Store tarafından hazırlanıyor.