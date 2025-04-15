Don olaylarında "zarar tespit" incelemesi

Kaynak: İHA
Don olaylarında "zarar tespit" incelemesi

Karabük'te, ani sıcaklık düşüşleri sonucu don olayları meydana geldi. Don olayından zarar gören alanların belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım müdürlükleri tarafından zarar tespit çalışmaları yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "11-12 Nisan 2025 tarihlerinde ülkemiz ve ilimiz genelinde yaşanan ani sıcaklık düşüşleri sonucu meydana gelen don olayı nedeniyle zarar gören alanlarda, il ve ilçe müdürlüklerimizde teknik ekiplerimiz ile birlikte sahada üreticimizin yanında, zarar tespit çalışmalarına başlamış bulunmaktayız.

Don olayı nedeniyle mağduriyet yaşayan fedakar üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sigortalı üreticilerimiz, hasar bildirimlerini ALO TARSİM 172 hattı üzerinden yapabilirler" denildi.

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