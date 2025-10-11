İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası çapta aranan ‘Don Vito’ lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ve suç örgütü üyesi Hasan Lala’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İnterpol-Europol, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimleri ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün BAE güvenlik güçleriyle yürüttüğü ortak operasyon, suç dünyasında yankı uyandırdı.

Operasyona Havacılık Daire ve Özel Harekât Başkanlıkları da destek verdi. Abdullah Alp Üstün, ‘Chrooke’ suç örgütünün elebaşı olarak biliniyor. Suçtan kaynaklanan malvarlığı aklama, uyuşturucu ticareti ve suç örgütü kurma suçlarından Kırmızı Bültenle aranıyordu.

Örgütün mali ve finansal işlemlerinden sorumlu Hasan Lala ise ‘Suç Örgütüne Üye Olma’, ‘Uyuşturucu Madde İthal Etme’ ve ‘Malvarlığı Aklama’ suçlarından Kırmızı Difüzyon Mesajı ile aranıyordu. İkili, BAE’de titiz bir takip sonucu kıskıvrak yakalandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Uluslararası iş birliğiyle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize getireceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Operasyon, Türkiye’nin uluslararası alanda suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Üstün’ün liderliğindeki ‘Chrooke’ örgütü, uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetleriyle gündemdeydi. Örgütün, Avrupa ve Ortadoğu’da geniş bir ağ kurduğu belirtiliyor.

Üstün ve Lala’nın yargılanmak üzere adli makamlara teslim edildiği öğrenildi. Operasyon, uyuşturucu ticaretine darbe vururken, halk arasında da memnuniyetle karşılandı.