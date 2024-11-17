Donald Trump açıkladı, 'Beyaz Saray'ın sesi' belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Donald Trump açıkladı, 'Beyaz Saray'ın sesi' belli oldu

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, seçim kampanyasının basın sözcüsü Karoline Leavitt'in Beyaz Saray Sözcüsü olacağını açıkladı.

5 Kasım'da ikinci kez ABD'nin başkanı seçilen Donald Trump, kabinesinde isimleri açıklamaya devam ediyor.

Bakanlıklara yerleştirmeyi düşündüğü aday isimlerle tartışmaların odağı haline gelen Trump, yeni bir ismi daha açıkladı.

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BEYAZ SARAY'IN SÖZCÜSÜ LEAVİTT OLACAK

Trump, seçim kampanyası sırasında basın sözcüsü olarak görev yapan 27 yaşındaki Karoline Leavitt'in Beyaz Saray Sözcüsü olacağını duyurdu.

"KENDİNİ KANITLADI"

Karoline'in kürsüde başarılı olacağından emin olduğunu söyleyen Trump, "Karoline akıllı, güçlü ve son derece etkili bir iletişimci olduğunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

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