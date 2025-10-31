ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile Beyaz Saray'ın bahçesinde gerçekleştirilen Cadılar Bayramı etkinliğine ev sahipliği yaptı.
Asya turundan döndükten kısa süre sonra Beyaz Saray'daki kutlamaya katılan Trump ile eşi Melania Trump, ellerinde tuttukları sepette yer alan hediyeleri kutlamaya katılan çocuklara dağıttı.
Cadılar Bayramına uygun şekilde süslenen bahçede müzik eşliğinde yaklaşık 1 saat süren kutlamaya katılan Trump, etkinliğin sonunda basın mensuplarının sorularına yanıt vermeden içeri girdi.