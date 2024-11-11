Donald Trump göçmenlik politikalarını sertleştiriyor: ABD sınırları tekrardan Tom Homan'a emanet

ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, 2025’te göreve başlamaya hazırlık yaparken, göçmenlik politikalarında sertliğiyle bilinen Tom Homan’ı İç Güvenlik Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) başına getireceğini duyurdu. Trump’ın “Sınır Çarı” lakabıyla tanınan Homan, yasa dışı göçmenlere karşı yürütülecek dev operasyonların liderliğini üstlenecek. Trump, “Tom'u uzun zamandır tanıyorum ve sınır güvenliğinde ondan iyisi yok,” diyerek Homan’a güvenini vurguladı.

Göçmenlik Politikalarında Sert Tedbirler

Homan’ın göreve gelmesiyle birlikte, Trump yönetimi, göçmenlere yönelik sert politikalarını yeniden devreye sokmayı planlıyor. Görev süresi boyunca yasa dışı göçmenlerin hızla sınır dışı edilmesi için kapsamlı bir operasyon başlatılacak. Trump, seçim kampanyası boyunca göçmenlerin ülkeye zarar verdiğini ileri sürerek, “kanımızı zehirliyorlar” gibi ifadelerle göçmen karşıtı söylemlerini güçlendirdi. Homan ise Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi’nde yaptığı konuşmada, milyonlarca yasa dışı göçmeni hedef alarak, “Valizlerinizi toplayın” mesajını vermişti.

Göçmenlerin Ayrılması Politikası

Trump’ın ilk başkanlık döneminde de yürürlükte olan aile ayrım politikası yeniden uygulanabilir. 2017-2021 yılları arasında Trump’ın göçmenlik politikaları kapsamında yaklaşık 4.000 çocuk ailelerinden ayrılmış, göçmen kamplarında gözaltında tutulmuştu. Bu dönem Homan da ICE’nin başındaydı ve sert uygulamalarıyla tepki toplamıştı. Yeni dönemde, benzer politikaların daha da genişletilmesi ve aile ayrımlarının tekrar gündeme gelmesi bekleniyor.

Göçmen Karşıtı Operasyonlar ve Yeni Atamalar

Trump, göçmen karşıtı operasyonları hızlandırmak amacıyla “Aurora Operasyonu”nu başlatacaklarını duyurdu. Bu operasyon kapsamında, 1798 tarihli Yabancı Düşmanlar Yasası kullanılacak. Bu yasa, hükümete "düşman ülkeler"den gelen yabancıları sınır dışı etme yetkisi veriyor. Aurora Operasyonu çerçevesinde, göçmen kökenli çetelerle mücadele edileceği bildirildi. Ayrıca Trump, ekibinde Susie Wiles ve Elise Stefanik gibi kilit isimleri görevlendirdi. Göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan Stefanik, ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak atanacak.

Göçmenlik ve Güvenlik Kaygıları

Trump, ABD’nin güney sınırında “göçmen istilası” yaşandığını iddia ederek, halkı güvenlik konusunda endişeye sevk etti. Göçmenlerin yerel halka göre daha az suç işlediği bilinse de, bazı şiddet olaylarının medyada öne çıkması göçmen karşıtı görüşleri körükledi. Trump ise bu olayları abartılı söylemlerle aktarmayı sürdürdü. Biden yönetiminde düşen suç oranlarına rağmen, Trump’ın tekrar göreve gelmesiyle güvenlik kaygılarının yeniden gündeme gelmesi olası görünüyor.

Trump’ın Homan’ı tekrar göreve getirmesi, ABD’de göçmenlik konusundaki tartışmaları derinleştirirken, ülkede sert güvenlik önlemlerinin yeniden gündeme geleceğini gösteriyor. Göçmen karşıtı operasyonlar ve sert politikaların ABD kamuoyunda nasıl karşılık bulacağı merakla bekleniyor.