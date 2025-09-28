Donald Trump öyle bir paylaşım yaptı ki! Fed Başkanı Jerome Powell'ın görevi sona mı erecek?

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'den (ABD Merkez Bankası) faiz indirimi beklemeye devam ediyor. Fed'in son yaptığı 25 baz puanlık indirimi de çok az bulan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'i ağır sözlerle eleştirmeye devam ediyor.
POWELL'I HEDEF ALDI
Trump'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı karikatürle Fed Başkanı Powell'ı hedef alması dikkat çekti.
Trump'ın karikatürde Powell'a yönelik "You're Fired" (Kovuldun) dediği görüldü. Trump'ın paylaştığı karikatür Fed Başkanı Powell'ın görevden alınacağı yorumlarına sebep oldu.
Öte yandan, mortgage dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınması daha önce gündeme gelmiş ancak Trump yargı engeline takılmıştı.
Türkiye, ABD'den LNG almayı kabul etmişti! Rusya gazı bakın ne olacak