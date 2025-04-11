Daha gümrük vergilerinin şoku atlatılmadan ABD Başkanı Donald Trump, Panama'ya çok sayıda asker gönderdiklerini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de "Panama Kanalı'nı geri alıyoruz" dedi.

"PANAMA'YA ÇOK SAYIDA ASKER GÖNDERDİK"

Diğer yandan Trump, Panama Kanalı'nı geri alabilmek ve bölgede kontrolü sağlayabilmek için bu ülkeye asker gönderdiklerini söyledi. Donald Trump "Panama'ya çok sayıda asker gönderdik ve eskiden sahip olduğumuz ve artık sahip olmadığımız bazı alanları doldurduk. Şu anda orası çok iyi şekilde kontrol altında." dedi.

SAVUNMA BAKANI HEGSETH: PANAMA KANALI'NI GERİ ALIYORUZ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de konuyla ilgili, "Panama Kanalı'nı geri alıyoruz. Çin'in kanal üzerinde çok fazla etkisi var. Bizce Panama da Çin'in oradan çıkmasını istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hegseth, Panama'daki Amerikan askeri varlığını artırmaya yönelik iki yeni anlaşma imzaladıklarını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşlarına" ilişkin gündemi değerlendirirken Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e övgüler yağdırdı.

"ÇİN'LE ANLAŞMA YAPABİLMEYİ ÇOK İSTERİZ"

Çin'in uzun süre boyunca önceki gümrük tarifelerini kullanarak ABD'den faydalandığını savunarak, artık buna izin vermeyeceklerini belirten Donald Trump, bununla beraber Pekin'le ortak zeminde buluşmaya da yeşil ışık yaktı. Donald Trump, "Çin ile ne olacağını göreceğiz, (onlarla) anlaşma yapabilmeyi çok isteriz." ifadesini kullandı. Uluslararası ticaret üzerinden ABD'nin Çin'e çok ciddi oranlarda dış açık verdiğini ve bunun sürdürülemez noktalara geldiğini belirten ABD Başkanı, "Uzun süre boyunca ülkemizden çok faydalandılar, şimdi masayı yeniden kuruyoruz ve eminim ki anlaşabileceğiz." dedi.

"Şİ'YE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya net yanıt vermeyen Donald Trump, Pekin'le temasa her zaman açık olduğu mesajını verdi. Donald Trump, "Devlet Başkanı Şi'ye büyük saygı duyuyorum. Kendisi gerçek anlamda uzun zamandır dostumdur. Sanırım sonunda her iki ülke için de çok iyi olacak bir şey üzerinde çalışacağız. Bunu dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

"AB, ÇİN'E YAPTIKLARIMIZI GÖRÜNCE GERİ ÇEKİLDİ"

Misilleme yapmayan diğer ülkelerle gümrük anlaşmaları yapmaya çok yakın olduklarını ve görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Trump, "Ancak hoşumuza giden anlaşmalar yapmak zorundayız, kötü bir anlaşma yapmak istemeyiz." dedi. Trump, bir soru üzerine Avrupa Birliği'ni (AB) gümrük müzakerelerinde bir blok olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bize çok sert davrandılar ama akıllıydılar. Misilleme yapmaya hazırdılar ama sonra Çin'e yaptıklarımızı görünce geri çekilmeye karar verdiler." ifadelerini kullandı.