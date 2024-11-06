Donald Trump: Philadelphia'da büyük hile yapıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Donald Trump: Philadelphia'da büyük hile yapıldı

ABD seçimlerinin Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Trump, Philadelphia'da "büyük hile" yapıldığını iddia etti.

Donald Trump, Philadelphia'da "büyük hile" yapıldığını öne sürerek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan başkanlık seçimlerine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Eski ABD Başkanı Trump, "Philadelphia'da büyük hile yapıldığı konuşuluyor. Kolluk kuvvetleri geliyor." mesajını attı.

Philadelphia Polis Departmanı ise ABD basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın neden bahsettiğini anlamadıklarını" bildirerek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirilmesini gerektiren bir olay gerçekleşmediğini açıkladılar.

Son Haberler
Araç muayene ücretleri cep yakacak! Yeni tarife belli oldu
Araç muayene ücretleri cep yakacak! Yeni tarife belli oldu
Rudy Giuliani ayak diremeye devam ediyor
Rudy Giuliani ayak diremeye devam ediyor
ABD'li seçmenler endişeli
ABD'li seçmenler endişeli
Donald Trump: Philadelphia'da büyük hile yapıldı
Donald Trump: Philadelphia'da büyük hile yapıldı
Nicolas Kuhn'ın yıldızlaştığı karşılaşmada Celtic, Leipzig'i 3 -1 yendi
Nicolas Kuhn'ın yıldızlaştığı karşılaşmada Celtic, Leipzig'i 3 -1 yendi