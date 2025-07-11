Donald Trump selin vurduğu Teksas'ta

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Donald Trump selin vurduğu Teksas'ta

ABD, Teksas'ta 120 ölü ve 160 kayıba neden olan sel felaketi sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump acılı ailelerle bir araya geldi.

ABD'nin Tekas eyaletinde meydana gelen sel felaketinin ardından Başkan Donald Trump ve zevcesi Melania Trump, en çok etkilenen Kerrville bölgesini ziyaret etti. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 120'yi aşarken, 160 kişi ise hâlâ kayıp. Kerr County'de, özellikle Camp Mystic çevresinde çocukların da bulunduğu birçok kişi için umutlu bekleyiş sürüyor.

Trump, Teksas Valisi Greg Abbott, Senatör Ted Cruz ve Senatör John Cornyn ile birlikte olay yerinde yaptığı açıklamada, "Böylesini hiç görmemiştim" dedi. Guadalupe Nehri'nin bir canavara dönüştüğünü ifade eden Trump, kurtarma ekiplerinin ve gönüllülerin özverili çalışmasını övdü.

Melania Trump ise kurban yakınlarıyla bir araya gelerek taziyelerini sundu, "Ulusça yas içindeyiz" ifadelerini kullandı. FBI, DEA ve Ulusal Muhafızlar bölgede arama kurtarma operasyonlarına destek veriyor.

Yetkililer, felaketin büyüklüğünün önceden tahmin edilemediğini ve uyarı sistemlerinin yetersiz kaldığını itiraf etti.

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