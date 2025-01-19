Donald Trump sonrası ortalık karıştı, inanılmaz kazandırdı!

İlk döneminde kripto paralara temkinli yaklaşımıyla bilinen Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde henüz göreve geçmeden kripto paralarla ilgili sıcak yaklaşımıyla dikkat çekti. Elon Musk ile yakınlığı sebebiyle kripto paralara karşı da tavrı değişen Trump, bir de yeni bir 'meme coin'e öncülük etti. $TRUMP (OFFICIAL TRUMP) adıyla piyasaya sürülen coin, Trump'ın X hesabından yapılan paylaşımın ardından dakikalar içerisinde değerini yüzde bin 27 artırarak yatırımcısına inanılmaz paralar kazandırdı.

ABD'nin 18'inci Başkanı Donald Trump, artık görevi devralmasına sayılı saatler kala kripto para dünyasına da yön veriyor. Trump, piyasa değerinin 6.8 milyar dolar olduğu bildirilen kendi 'meme coin'ini de sosyal medya hesabından resmen duyurdu. Duyuruda, "YENİ Resmi Trump Memem BURADA! Kazandığımız her şeyi kutlamanın zamanı geldi. Çok özel Trump Topluluğuma katılın. $TRUMP'ınızı HEMEN alın ve eğlenin" ifadesine yer verildi.

90 SANİYEDE ZENGİN ETTİ

Piyasaya 8 dolar civarından sürülen $TRUMP coinin değeri, Trump'ın duyurusundan sonra dakikalar içerisinde 14 dolar, 24 dolar ve 32 dolar seviyelerini aştı. "Kısa süreli soluklar alarak" yoluna devam eden $TRUMP coin, 24 saat dolmadan 38 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Öte yandan yabancı bir kripto haber platformunda bir yatırımcının 1.1 milyon dolarlık $TRUMP coin alımı yaptığı ve yalnızca 90 saniye içerisinde bu paranın 23 milyon dolara ulaştığı haberi de yer aldı.