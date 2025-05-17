Donald Trump tarih verip açıkladı! "Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken liderlerden gelen peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

PUTİN'DEN ÇAĞRI

Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz günlerde yaptığı basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İstanbul'da yapılan görüşmeler de varılan anlaşma sonucunda esir takası yapılması konuşunda anlaşılmıştı.

TRUMP TARİH VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.