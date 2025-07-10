Donald Trump tehdit savurmaya devam ediyor: "Davayı durdurmazsanız vergileri arttırırım"

Donald Trump'ın Brezilya'ya yönelik beklenmedik yüzde 50 gümrük vergisi tehdidi, küresel ticaret dengelerini alt üst ediyor. Bolsonaro davası ve bakır ithalatı üzerine yükselen gerilim, uluslararası arenada yeni bir ticaret savaşının sinyallerini veriyor.

BREZİLYA-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 10 Temmuz 2025 Çarşamba günü Brezilya'ya "cadı avı" olarak nitelendirdiği Jair Bolsonaro davası nedeniyle yüzde 50'lik ağır bir gümrük vergisi tehdidinde bulundu. Trump, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, bu yargılamaların derhal durdurulmasını talep etti. Bolsonaro, 2022 seçim sonuçlarını değiştirmeye teşebbüs etmekle ve Lula'ya karşı darbe girişimi planlamakla suçlanıyor.

Lula, Trump'ın tehdidine sert tepki göstererek, Brezilya'nın egemen bir ulus olduğunu ve tek taraflı gümrük vergisi artışlarına Brezilya Ekonomik Karşılıklılık Yasası uyarınca yanıt vereceklerini belirtti. Geçtiğimiz yıl Brezilya'nın ABD ile 6,8 milyar dolarlık ticaret açığı vermesi, yani ABD'den daha fazla mal ithal etmesi, bu kararın Brezilya ekonomisi üzerindeki potansiyel yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİTLERİ GENİŞLİYOR

Trump'ın gümrük vergisi tehditleri sadece Brezilya ile sınırlı kalmadı. Filipinler, Sri Lanka, Moldova, Brunei, Cezayir, Libya ve Irak gibi ülkelere de çeşitli oranlarda gümrük vergisi mektupları gönderildi. Özellikle 1 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu yeni tarifeler, küresel ticarette belirsizliği artırıyor. Trump, bu ülkelerin ABD'de üretim yapması halinde gümrük vergilerinden muaf tutulacaklarını belirtti.

BAKIR İTHALATINA ŞOK TARİFE

Trump, 10 Temmuz 2025 Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren bakır ithalatına da yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu karar, ABD'nin ulusal güvenliği için bakır ithalatının bir risk oluşturduğunu belirten bir raporun ardından geldi. ABD, bakır ihtiyacının yaklaşık yarısını Çin, Şili, Japonya ve Kongo gibi ülkelerden ithal ediyor. Analistler, bu tarifelerin ABD'de bakırın fiyatını artıracağını ve tüketiciler üzerinde "büyük bir vergi" oluşturacağını belirtiyor. Bakır fiyatları, Trump'ın açıklamasının ardından rekor seviyelere yükseldi.