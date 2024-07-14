Donald Trump'a suikast girişiminde yeni detaylar ortaya çıktı. Biden talimat verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti’nin Başkan adayı Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amerika'da siyasi şiddet olaylarına yer olmadığının altını çizen Biden, Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişiminin ulus olarak savundukları her şeye aykırı olduğunu belirtti.

"Amerika böyle değil ve bunun olmasına izin veremeyiz" diyen Biden, ülkece birlik olunmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Biden, açıklamasında dün gece Donald Trump ile kısa bir konuşma gerçekleştirdikleri söyledi. Trump'ın durumunun iyi olduğunu belirten ABD Başkanı Biden, suikast girişiminde hayatını kaybeden kurban için de taziye dileğinde bulundu.

Biden, önceki gün konuşmasında yaptığı "Amerika'da bu tür şiddete ya da herhangi bir şiddete yer yoktur" açıklamasını hatırlatarak, birlik olmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

"SALDIRGANIN SAİKLERİ HAKKINDA VARSAYIM YAPMAYIN"

Biden, yaptığı açıklamada Beyaz Saray Durum Odası'nda Başkan Yardımcısı Harris ve kendisi olmak üzere; FBI Direktörü, İç Güvenlik Bakanı, Başsavcı az önce Beyaz Saray Durum Odası’nda, FBI Direktörü, İç Güvenlik Bakanı, Başsavcı, Gizli Servis Direktörü, İç Güvenlik Danışmanım ve Ulusal Güvenlik Danışmanımın da aralarında bulunduğu Güvenlik Ekibi beraberliğinde bilgilendirildiklerini belirterek, olayın FBI tarafından yürütüldüğünü söyledi.

"Saldırganın motivasyonuna dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz, yalnızca kim olduğunu biliyoruz" diyen Joe Biden, "Herkese çağrıda bulunuyorum, lütfen saldırganın saikleri ya da bağlantıları hakkında varsayımlarda bulunmayın. Bırakın FBI ve ortak kurumları işlerini yapsın" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın hızlı ve eksiksiz biçimde yürütülmesi talimatını verdiğini belirten Biden, ihtiyaç duyulan her türlü kaynakların sağlandığını belirtti.

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"GİZLİ SERVİS'E TRUMP İÇİN TALİMAT VERDİM"

Soruşturma yapılırken bu süreçte atacakları adıma değinen ve Trump'ın halihazırda en yüksek güvenlik düzeyinde tutulduğunun alını çizen Biden, "Gizli Servis'e, güvenliğinin devamını sağlamak için gerekli her türlü kaynak ve koruyucu tedbiri sağlaması talimatını verdim. İkinci olarak, Gizli Servis Başkanı’na yarın başlaması planlanan Cumhuriyetçi Ulusal Kongre için tüm güvenlik önlemlerini gözden geçirmesi talimatını verdim. Üçüncü olarak da dünkü mitingde tam olarak ne olduğunu değerlendirmek üzere bağımsız bir ulusal güvenlik incelemesi yapılması talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Bağımsız incelemenin sonuçlarını Amerikan halkı ile paylaşacaklarını belirten Biden, akşam saatlerinde Oval Ofis'e geçerek konu hakkında uzun bir açıklama daha yapacağını belirterek, Amerika için tek bir ulus olma gerekliliğini tekrar hatırlatarak konuşmasını sonlandırdı.

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SALDIRGANIN ARACINDA BOMBA MALZEMELERİ BULUNDU

Öte yandan, ABD eski başkanı Donald Trump'a yönelik yapılan suikast girişimine ilişkin soruşturmada yeni detaylar günyüzüne çıkmaya devam ediyor.

New York merkezli Wall Street Journal gazetesi tarafından bugün yapılan haberde, yürütülen soruşturmada saldırganın aracından patlayıcı düzeneklerin bulunduğu belirtildi. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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SALDIRGANIN KOMŞULARI TAHLİYE EDİLDİ

CBS tarafından yayımlanan haberde ise, polislerin arama yaptığı saldırgan Thomas Matthew Crooks'un evinin yakınlarında yaşayan herkesin tahliye edildiği aktarıldı.

Yetkililerin gece yarısı kapılarını çaldıklarını belirten saldırganın komşusu Kelly Little, "Bize acil durum olduğunu ve evimizi terk etmemiz gerektiğini söylediler. Hiçbir uyarı yapmadılar" ifadelerini kullandı.

Bethel Park polisi ise salgırgan Crooks'un evinde bomba araması yaptıkları bilgisini aktardı.

NE OLMUŞTU?

ABD Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, seçim mitingi gerçekleştirdiği sırada suikast girişimine uğramıştı.

Silah sesine benzer bir patlamanın duyulmuş, Donald Trump ise kulağından yaralanmıştı.

Suikast olayına ilişkin açıklamalarda bulunan yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 20 yaşında ve Pensilvanyalı olan Thomas Matthew Crooks'un olduğu bilgisini vermişti.

Saldırıda, saldırgan ve bölgedeki 1 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi ise ağır yaralanmıştı.