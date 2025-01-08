Donald Trump'dan küfürlü Netanyahu paylaşımı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Donald Trump'dan küfürlü Netanyahu paylaşımı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kendi sosyal medya uygulaması üzerinden yayınladığı videoda Netanyahu, Orta Doğu'daki savaşların arkasındaki isim olarak işaret edildi. Ayrıca paylaşımda küfürlü bir ifadeye de yer verilerek "O derin karanlık bir o... çocuğu" denildi.

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya küfür edilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Son olarak kendi sosyal medya uygulaması Social Truth üzerinden yaptığı paylaşım ile Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile gerginliği yeniden alevlendirebilir.

ORTADOĞU'DAKİ SAVAŞLARIN ARKASINDAKİ İSİM NETANYAHU

Sosyal medya hesabından ünlü ABD'li ekonomist Prof. Dr. Jeffrey Sachs'ın videosunu paylaşan Trump, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Söz konusu videoda Sachs, Washington'un dış politikaları, Orta Doğu'daki müdahaleleri ve bu kapsamda Netanyahu'nun rolü ile ilgili sert açıklamalara yer veriyor.

Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Orta Doğu'daki savaşların arkasındaki isim olarak işaret eden Sachs, sert ifadelerde de bulunuyor.

NETANYAHU'YA YÖNELİK KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM

Videoda Sachs, Netanyahu'nun ABD'yi sahte savaşlara sürüklediğine dikkat çekerek şu sözleri sarf ediyor:

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Durum şu ki; Netanyahu 1995'ten itibaren, Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmanın tek yolunun bu gruplara destek veren hükümetleri devirmek olduğuna dair bir teori geliştirdi. Bunlar Irak, Suriye ve İran'dı. Takıntılı biri. Ve hâlâ bizi İran'la savaşa sokmaya çalışıyor.

Videoda, Netanyahu "karanlık biri" olarak tanımlanırken, devamında küfürlü bir ifadeye de yer verilerek şöyle deniliyor:

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Çünkü (Netanyahu) bizi bitmek bilmeyen savaşlara sürükledi ve ABD siyasetindeki gücüyle istediğini elde etti. O derin karanlık bir o... çocuğu

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