Donald Trump’ın kararı Brezilyayı vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Brezilya kaynaklı tüm ürünlere yüzde 50 oranında tarife uygulanacağını duyurmasının ardından, ABD'li alıcılar Brezilya mallarına yönelik alımlarını dondurdu.

1 Ağustos'ta geçerli olması öngörülen karar, ülkenin en büyük liman tesislerinde önemli aksamalara neden oldu. Yüksek tarifelerin etkisinden korunmak isteyen Amerikalı ithalatçıların Brezilya ürünlerine yönelik satın alımlarını askıya alması sonucu Rio de Janeiro Limanı'nda konteyner birikintileri meydana geldi.

Rio de Janeiro Limanı'nda binlerce konteyner nakliye edilmeyi bekliyor.