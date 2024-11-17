Donald Trump'ın malikanesini robot köpekler koruyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’da, Boston Dynamics’in geliştirdiği “Spot” adlı robot köpekler görev yapıyor. Gizli Servis tarafından kullanılan bu cihazlar, gelişmiş sensörler ve kameralarla donatılmış durumda. Spot, çevresini üç boyutlu haritalandırabiliyor ve termal algılama gibi teknolojilere sahip. Ancak cihazlar uzaktan kontrol edilerek ya da önceden programlanmış rotalar üzerinde çalışabiliyor.

Cihazın üzerinde yer alan "DO NOT PET" (Sevmeyin) uyarısı dikkat çekerken, robot köpeğin çevresindeki insanların dikkatini dağıtmadan güvenlik önlemlerini yürüttüğü belirtiliyor. Gizli Servis, bu teknolojinin kullanılma tarihi veya detayları konusunda açıklama yapmasa da Spot’un, güvenlik operasyonlarına destek verdiği biliniyor.

Suikast Girişimleri Sonrası Önlem

Trump’a yönelik 2024 seçimleri öncesinde iki suikast girişimi yaşanmıştı. Bu olaylar, Gizli Servis’in teknolojik altyapıyı güçlendirme çabalarını hızlandırdı. Güvenlik uzmanı Ron Williams, robot köpeklerin insanlardan daha geniş alanları hızlıca tarayabilmesi nedeniyle tercih edildiğini belirtiyor.

Spot, yalnızca ABD’de değil, dünya genelinde birçok alanda kullanılıyor. Ukrayna, savaş bölgelerinde keşif yapmak için robot köpekleri kullanırken, New York Polis Departmanı da bu teknolojiden faydalanıyor. Ancak bazı eleştiriler, bu cihazların "distopik bir güç simgesi" olduğunu savunuyor.

Robot Köpeklerin Geleceği

Spot’un çevikliğinin yanı sıra dar alanlarda gezinme ve kapı açma gibi özellikleri, robot köpeklerin geniş kullanım alanlarını ortaya koyuyor. Ancak uzmanlar, bu cihazların tamamen insan güvenliğini ikame etmediğini, bir joystick veya yazılım kontrolüyle çalıştığını ifade ediyor.

Gelişen teknolojiyle, bazı üreticilerin robot köpekleri silahlandırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Yine de şu anki modellerin silahsız olduğu ve daha çok algılama ile önlemeye odaklandığı biliniyor.

Gizli Servis’in Spot gibi ileri teknolojilerle güvenliği artırma çabası, gelecekte robot köpeklerin daha fazla güvenlik biriminde kullanılabileceğini gösteriyor.