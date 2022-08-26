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Donald Trump'a kara haber ulaştı: Truth Social kapatılabilir

Eski ABD başkanı Donald Trump, Twitter ile yaşadığı problemler nedeniyle kendi sosyal medya platformu olan Truth Social’ı kurmuştu. Ancak Trump’ın sosyal medyayı kurarken patent almayı unuttu.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 08:33
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Donald Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth social patenti olmaması sebebiyle kapatılabilir

Donald Trump'a kara haber ulaştı: Truth Social kapatılabilir
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Trump Medya ve Teknoloji Grubu tarafından oluşturulan Truth Social, Ocak 2021’de Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya alan Twitter’a tasarım konusunda benzemekteydi.

Yeni bir sosyal medya hesabı kurup adına “Truth Social” diyen Trump’ın, patent konusunda bazı aksaklıklar yaptığı iddia edildi. Çünkü bir sosyal medya platformu olan Vero – True Social ve radyo yayın ağı olan Truth Network ile adının aynı olduğu sadece harf oyunu yapıldığı söylendi.

Haberi alan Trump harekete geçti ve Trump, haziran ayında Truth Social ile Digital World Acquisition Corp adlı firmanın tek bir şirket olacağını ifade etti. Ancak yine de her şey Trump’ın planladığı gibi gitmeyebilir. Analistler Trump’ın bu birleştirip tek şirket kurma girişimini desteklemeyebilir düşüncesinde olduklarını belirtti.

Trump’ın dosyaya itiraz etmesi için Şubat 2023’e kadar süresi olduğu belirtilirken konu ile ilgili Trump tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

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