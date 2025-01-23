Donald Trump'tan flaş TikTok açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'de Sean Hannity'e verdiği röportajda, Gizli Servis Direktörlüğüne kimi atayacağına, TikTok’un ABD ayağının akıbetine, ABD Kongre Binası baskınını gerçekleştirenleri affetmesine ilişkin yapılan sert eleştirilere, söz vermesine rağmen JFK dosyalarını yayınlamamasının nedenine, Avrupa Birliği Büyükelçisi atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRUMP'TAN TİKTOK'UN ABD'DE KULLANILMAYA DEVAM EDECEĞİNE YEŞİL IŞIK

Trump, Yüksek Mahkeme'nin Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklanması gerektiğine ilişkin bir kararı onaylamasına ve platformun ABD’de kullanılıp kullanılmayacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, TikTok'a, satılmaması halinde uygulamayı yasaklayan bir yasaya uyması için 75 günlük bir ek süre tanıyan bir kararname imzaladı.

Trump, konuya ilişkin, “TikTok'un buralarda kalacağını düşünüyorum” dedi. Uygulamanın Çin hükümeti tarafından ABD vatandaşlarını gözetlemek için kullanıldığına ilişkin iddialar sorulduğunda Trump, “Bunu Çin'de üretilen her şey için söyleyebilirsiniz. Telefonlarımız Çin'de üretiliyor” yanıtını verdi. TikTok kullanıcılarının çoğunlukla gençlerden oluştuğunu söyleyen Trump, “Gençleri, çılgın videolar izleyen genç çocukları gözetlemek bu kadar önemli mi? Telefonlarınızı, bilgisayarlarınızı onlar yapıyor... bu daha büyük bir tehdit değil mi” dedi.

TRUMP, GİZLİ SERVİS DİREKTÖRLÜĞÜNE KİŞİSEL GÜVENLİK ŞEFİNİ ATADI

Trump, ABD Başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri korumakla görevli teşkilatın başına kendi kişisel Gizli Servis ekibinin başındaki kişi olan Sean Curran’ı atadı. Curran, yaz geçen aylarda Pennsylvania'daki suikast girişimi sırasında Trump'ı koruyan ajanlar arasındaydı.

Trump sosyal medya sitesi Truth Social'da yaptığı paylaşımda, “Sean son birkaç yıldır ailemi koruyan Büyük bir Vatanseverdir ve bu yüzden Birleşik Devletler Gizli Servisi'nin cesur erkek ve kadınlarına liderlik etmesi için ona güveniyorum. Birleşik Devletler Gizli Servisi'ni her zamankinden daha güçlü hale getirme konusunda Sean'a güvenim tamdır” dedi.

TRUMP, ABD KONGRESİ'Nİ BASANLARI AFFETME KONUSUNDA "ÇOK NET"

Trump, aralarında polis memurlarına saldıranların da bulunduğu ABD Kongre Binası baskınını gerçekleştirenlere “Tarihteki en kötü suçlular gibi muamele edildiğini” söyledi ve bu kararı seçim kampanyasında verdiği bir sözü yerine getirmek olarak gördüğünü de sözlerine ekledi. Trump, “Bu konuda çok nettim. Onları serbest bırakacağımı ve muhtemelen çok hızlı bir şekilde serbest bırakacağımı söyledim. Onlar da bana oy verdiler. Ve büyük bir farkla kazandım” diye konuştu.

TRUMP’TAN, JFK DOSYALARINI YAYINLAMAMASINA YÖNELİK ELEŞTİRİLERE YANIT

Daha önce yine Fox'a yaptığı bir açıklamada Trump, 1963 yılında Başkan John F. Kennedy'nin (JFK) öldürülmesiyle ilgili tüm hükümet dosyalarını yayınlayacağına ilişkin söz vermişti. Trump’a bu belgeleri neden yayınlamadığı sorulduğunda, Trump dosyaları “bir dereceye kadar” yayınladığını söyledi ve “Ancak bazı hükümet yetkilileri benden bunu yapmamamı istedi. Ve onlara saygı duymak zorundasınız” dedi. Trump, özellikle eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nın kendisinden gizli dosyaları yayınlamamasını istediğini bildirdi. Pompeo için “Bir şeyler bildiğini hissettim” diyerek “bunları açıklamak için iyi bir zaman olmadığını” düşündüğünü belirten Trump, Pompeo'nun talepte bulunduğunu “inkar edebileceğini” vurguladı.

Trump, göreve gelmeden günler önce bir mitingde bu belgelerin yanı sıra JFK'nin kardeşi Demokrat Partili politikacı Robert Kennedy ve sivil haklar lideri Martin Luther King Jr. suikastlarıyla ilgili belgeleri de yayınlamayı planladığını söylemişti.

YASADIĞI GÖÇMENLİĞE KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

Trump, “yasa dışı göçmenlere” yönelik baskının bir parçası olarak, uçak desteğiyle birlikte güney sınırına bin 500 kara birliği gönderilmesini emretti. Üst düzey bir askeri yetkili, birliklerin “kolluk kuvvetlerine” dahil olmayacağını söyledi.

Savunma yetkililerinin ABD merkezli New York Times gazetesine verdiği bilgiye göre, bu hamle, Trump'ın başkanlığının ilk günlerinde göçü hedef alan bir dizi icraatın ortasında geldi. ABD merkezli Washington Post gazetesi de bu sayının çok daha yüksek olabileceğini ve askeri yetkililerin sınıra 10 bin kadar asker göndermeye hazırlandığını bildirdi.

ABD’NİN AVRUPA BİRLİĞİ BÜYÜKELÇİSİ ANDREW PUZDER OLDU

Donald Trump, ayrıca ABD'nin bir sonraki Avrupa Birliği Büyükelçisini de açıkladı. Trump, daha önce Carl's Jr ve Hardee's zincirlerinin ana şirketini yöneten eski fast food CEO'su Andrew Puzder’i Avrupa Birliği Büyükelçisi olarak atadığını bildirdi.