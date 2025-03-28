Donald Trump'tan Müslümanlara Beyaz Saray'da iftar yemeği! İlk sözleri dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Donald Trump'tan Müslümanlara Beyaz Saray'da iftar yemeği! İlk sözleri dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk iftar programında Müslüman liderlere teşekkür ederek, Orta Doğu'da barış için yürütülen diplomasiye vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk iftar programında Amerikalı Müslüman liderler ve bazı Müslüman ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Konuşmasına "Ramazanınız mübarek olsun" diyerek başlayan Trump, Müslüman toplumun desteğine teşekkür etti.

SEÇİMLERDE VERİLEN DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Trump, 2024 Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinde Müslüman Amerikalıların kendisine verdiği rekor desteğin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Özellikle Michigan eyaletindeki Müslümanlara teşekkür eden Trump, "Ben başkan olduğum sürece sizin yanınızda olacağım" dedi.

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ORTA DOĞU'DA BARIŞ VURGUSU

Trump, Müslüman toplumuna verdiği sözleri tuttuklarını ifade ederek, tarihi İbrahim Anlaşmaları temelinde Orta Doğu'da kalıcı barış için diplomasi yürüttüklerini söyledi. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Lübnan ve Pakistan gibi ülkelerden temsilcilerin programa katıldığı belirtildi.

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Trump, Müslüman dostlarıyla daha parlak bir geleceğe ulaşmak için birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini ifade ederek, programı olumlu bir mesajla sonlandırdı. Bu iftar programı, Trump'ın Müslüman toplumla ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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