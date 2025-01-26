Donan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti büyüledi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve şiddetli soğuk nedeniyle kısmi olarak donan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti havadan görüntülendi.

Ocak ayının bitmesine sayılı günler kala beklenen kar yağışının olmamasına rağmen zaman zaman şiddetli soğukların yaşandığı Ahlat ilçesindeki bazı gölet ve küçük şelaleler kısmen dondu. Soğuk havalar nedeniyle ilçenin Yamlar mevkiinde bulunan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti'nin yüzeyi de kısmi olarak buzla kaplandı. Yüzeyi kısmi olarak donan kuş cennetinin doğal güzelliği ise video içerik üreticisi Ahmet Areç tarafından havadan dron ile görüntülendi. Kuş cennetinin donması, çok sayıda kuşun sıcak bölgelere göç etmesine sebep olurken gölün donmayan akarsu yatağında bulunan bazı kısımlarında ise az sayıda kuş türü yaşamını sürdürüyor.