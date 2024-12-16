Doncic, efsane performansla Mavericks’i galibiyete taşıdı

NBA’de normal sezon 7 maçla devam etti. Gecenin en dikkat çeken mücadelesinde Dallas Mavericks, deplasmanda Golden State Warriors'ı 143-133 yendi. Mavericks, Doncic'in 45 sayı, 11 ribaunt, 13 asistlik "triple-double" performansıyla Warriors deplasmanında galip geldi.



Sezonun 17. galibiyetini alan Mavericks'te Klay Thompson 29 ve Kyrie Irving 21 sayı attı.



Warriors'ta (14 galibiyet, 11 mağlubiyet) Andrew Wiggins 29, Stephen Curry 26 ve Draymond Green 21 sayı kaydetti.

Öte yandan maçta kaydedilen toplam 48 üç sayı isabeti, NBA rekoru olarak kayıtlara geçti.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 119-104



Washington Wizards-Boston Celtics: 98-112



Orlando Magic-New York Knicks: 91-100



San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 92-106



Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 116-109



Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 133-143



Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 116-110