Doncic, efsane performansla Mavericks’i galibiyete taşıdı

Kaynak: Haber Merkezi
Doncic, efsane performansla Mavericks’i galibiyete taşıdı

NBA’de Dallas Mevericks, Golden State Warriors’u deplasmanda 143-133 mağlup etti. Karşılaşmaya Luca Doncic’in harika performansı damga vurdu.

NBA’de normal sezon 7 maçla devam etti. Gecenin en dikkat çeken mücadelesinde Dallas Mavericks, deplasmanda Golden State Warriors'ı 143-133 yendi. Mavericks, Doncic'in 45 sayı, 11 ribaunt, 13 asistlik "triple-double" performansıyla Warriors deplasmanında galip geldi.

Sezonun 17. galibiyetini alan Mavericks'te Klay Thompson 29 ve Kyrie Irving 21 sayı attı.

Warriors'ta (14 galibiyet, 11 mağlubiyet) Andrew Wiggins 29, Stephen Curry 26 ve Draymond Green 21 sayı kaydetti.

Öte yandan maçta kaydedilen toplam 48 üç sayı isabeti, NBA rekoru olarak kayıtlara geçti.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 119-104

Washington Wizards-Boston Celtics: 98-112

Orlando Magic-New York Knicks: 91-100

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 92-106

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 116-109

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 133-143

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 116-110

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