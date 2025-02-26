Doncic eski takımını devirdi: NBA tarihine geçen oyun

Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, eski takımı Dallas Mavericks'e karşı çıktığı ilk maçta triple-double yaparak takımını 107-99'luk galibiyete taşıdı. Sloven yıldız, mücadelede 19 sayı, 15 ribaunt ve 12 asistlik performans sergiledi. Bu karşılaşma, Mavericks'in şubat ayı başında Doncic'i Lakers'a takas etmesinin ardından onun eski takımına karşı oynadığı ilk maç oldu.

Lakers'ta LeBron James 27 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Austin Reaves 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.



Dallas'ta Kyrie Irving 35 sayı ile mücadele ederken, yeni transfer Klay Thompson 22 sayı kaydetti. Max Christie ise eski takımına karşı 10 sayı üretti.



Öte yandan, Mavericks'in Doncic karşılığında Lakers'tan kadrosuna kattığı Anthony Davis, kasık sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi. Dallas formasıyla sadece bir maça çıkan Davis, son altı karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.



Bu sonuçla Lakers, sezonun 35. galibiyetini alarak 35-21'lik dereceye ulaşırken, Mavericks 31-28'e geriledi. Doncic, 9 Nisan'da Dallas'ta eski takımına karşı bir kez daha sahaya çıkacak.

DONCİC NBA TARİHİNE GEÇTİ

25 yaşındaki Doncic, NBA tarihinde aynı sezon içinde hem bir takım için hem de o takıma karşı triple-double yapan ikinci oyuncu oldu. Bunu daha önce 2021-22 sezonunda James Harden, Philadelphia 76ers formasıyla başarmıştı.