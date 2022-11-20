﻿Doncic NBA’de tarihe geçti

NBA’e 11 karşılaşmayla devam edildi. NBA’de Dallas Mavericks ile Denver Nuggets kozlarını paylaştı. Mavericks baştan sona önde götürdüğü maçı 127-99’luk skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla Dallas Mavericks 9. galibiyetini alırken Denver Nuggets ise 6. yenilgisini yaşadı. Dallas Mavericks’te Luka Doncic 33 sayı, 12 ribaund ve 11 asist ile maçın yıldızı olurken tarihe de geçti. Doncic, kariyerinde 50. kez triple double yaparken NBA’de bunu en kısa sürede başaran 2. oyuncu olmayı da başardı. Yıldız oyuncu aynı zamanda NBA tarihinde en çok triple-double yapan 10. oyuncu oldu.

Gecenin bir diğer maçında New Orleans Pelicans’ı 117-109 yenen Boston Celtics, peş peşe 9. galibiyetini elde etti. Lig lideri Celtics, galibiyet serisini Pelicans deplasmanında da sürdürdü. 16. maçında 13. galibiyetini alan Celtics’te Jaylen Brown 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Derrick White 26 sayı ve Jayson Tatum 19 sayı, 10 asist, 7 ribaunt üretti. Pelicans’ta Brandon Ingram 25 sayı, 7 asist, C.J. McCollum 18 sayı, 5 ribaunt ve Herbert Jones 17 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı.

Öte yandan Batı Konferansı’nın iddialı takımları arasındaki karşılaşmada Utah Jazz, sahasında Phoenix Suns’ı 134-133 yendi. Jazz’da 38 sayıyla kariyer rekorunu kıran Lauri Markkanen 6 da ribaunt aldı. Malik Beasley 27 ve Jordan Clarkson 20 sayılık katkıda bulundu. Suns’ın all-star gardı Devin Booker 49 sayı, 10 asist, 8 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Deandre Ayton ise 17 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 3 blokla mücadele etti. (AA)