20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Doncic NBA’de tarihe geçti

NBA’de Dallas Mavericks’in Denver Nuggets’ı 127-99 mağlup ettiği maça Luka Doncic damga vurdu. Sloven yıldız, kariyerinin 50’inci ‘triple-double’ına imza atarken NBA’de bunu en kısa sürede başaran 2’nci oyuncu oldu.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 02:09
Takip Et

Doncic NBA’de tarihe geçti

Doncic NBA’de tarihe geçti
+
Aa
-

NBA’e 11 karşılaşmayla devam edildi. NBA’de Dallas Mavericks ile Denver Nuggets kozlarını paylaştı. Mavericks baştan sona önde götürdüğü maçı 127-99’luk skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla Dallas Mavericks 9. galibiyetini alırken Denver Nuggets ise 6. yenilgisini yaşadı. Dallas Mavericks’te Luka Doncic 33 sayı, 12 ribaund ve 11 asist ile maçın yıldızı olurken tarihe de geçti. Doncic, kariyerinde 50. kez triple double yaparken NBA’de bunu en kısa sürede başaran 2. oyuncu olmayı da başardı. Yıldız oyuncu aynı zamanda NBA tarihinde en çok triple-double yapan 10. oyuncu oldu.

Gecenin bir diğer maçında New Orleans Pelicans’ı 117-109 yenen Boston Celtics, peş peşe 9. galibiyetini elde etti. Lig lideri Celtics, galibiyet serisini Pelicans deplasmanında da sürdürdü. 16. maçında 13. galibiyetini alan Celtics’te Jaylen Brown 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Derrick White 26 sayı ve Jayson Tatum 19 sayı, 10 asist, 7 ribaunt üretti. Pelicans’ta Brandon Ingram 25 sayı, 7 asist, C.J. McCollum 18 sayı, 5 ribaunt ve Herbert Jones 17 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı.

Öte yandan Batı Konferansı’nın iddialı takımları arasındaki karşılaşmada Utah Jazz, sahasında Phoenix Suns’ı 134-133 yendi. Jazz’da 38 sayıyla kariyer rekorunu kıran Lauri Markkanen 6 da ribaunt aldı. Malik Beasley 27 ve Jordan Clarkson 20 sayılık katkıda bulundu. Suns’ın all-star gardı Devin Booker 49 sayı, 10 asist, 8 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Deandre Ayton ise 17 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 3 blokla mücadele etti. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
1
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Survivor Berna öyle bir yerine dövme yaptırdı ki. Görenlerin nefesi kesildi
2
﻿Survivor Berna öyle bir yerine dövme yaptırdı ki. Görenlerin nefesi kesildi
﻿Survivor Berna öyle bir yerine dövme yaptırdı ki. Görenlerin nefesi kesildi
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
3
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
4
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
5
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
6
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Yargıdan tüm emeklileri ilgilendiren maaş kararı
7
﻿Yargıdan tüm emeklileri ilgilendiren maaş kararı
﻿Yargıdan tüm emeklileri ilgilendiren maaş kararı
﻿Çin Devlet Başkanı Şi'den Tayland'a iş birliği çağrısı
﻿Çin Devlet Başkanı Şi'den Tayland'a iş birliği çağrısı
﻿Çin Devlet Başkanı Şi'den Tayland'a iş birliği çağrısı
﻿Doncic NBA’de tarihe geçti
﻿Doncic NBA’de tarihe geçti
﻿Doncic NBA’de tarihe geçti
﻿Erdoğan, Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak
﻿Erdoğan, Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak
﻿Erdoğan, Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak
﻿İlk seçim yenilgisini 53 yıl sonra yaşadı
﻿İlk seçim yenilgisini 53 yıl sonra yaşadı
﻿İlk seçim yenilgisini 53 yıl sonra yaşadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.