Doncic’in Laker’a gidişi Lebron James’in emeklilik kararını etkileyecek mi?

NBA tarihinin en büyük ve en sürpriz takasında Luka Doncic’in Los Angeles Lakers’a gidişinin yankıları devam ediyor. Spor tarihine geçen takas sonrası Lebron James’in olası emeklilik kararı da merak konusu oldu. Bazı söylentilere göre yıldız basketbolcu en fazla 2 sezon içinde emekli olacak.

Ancak Lebron’un son açıklaması bu söylentileri boşa çıkardı.

James, Doncic'in Lakers kadrosuna katılmasının emeklilik kararını etkileyip etkilemeyeceğini düşünmediğini açıkladı.



"Bu konuda hiç düşünmedim," diyen James, "Ancak bu seviyede bir oyuncuyu, neslinin en iyilerinden birini kadromuza katmak beni heyecanlandırıyor. Neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Bence çok iyi olabiliriz ama bekleyip göreceğiz," dedi.



James, Doncic ile birlikte sahada yer almanın kendisine ekstra bir enerji verdiğini de sözlerine ekledi ve "Luka gibi bir oyuncunun oyun tarzı, vizyonu ve yetenekleri, bizim takımımıza farklı bir dinamik katacak. Şu an için uzun vadeli planlar yapmıyorum ama sezonun geri kalanında neler yapabileceğimizi görmek için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.



Lakers, Doncic'in takıma katıldığı ilk iki maçta Utah Jazz'e karşı 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.