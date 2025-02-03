Doncic’in veda mesajında sitemkar sözler: Takasla Lakers’a gitti

NBA tarihinin en sıra dışı takaslarından biri dün gerçekleşti. Dallas Mavericks’in yıldızı Luca Doncic Los Angeles Lakers’a giderken, Lakers’ın yıldız oyuncuların Anthony Davies ise Mavericks’in yolunu tuttu. 25 yaşındaki Sloven oyuncu böylece dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcularından biri olarak gösterilen Lebron James ile takım arkadaşı oldu.

Söz konusu takas başta ABD basınında olmak üzere tartışmaların odağında oldu. Söz konusu hamle Lebron’un basketbolu bırakma beklentilerini güçlendirirken yıldız oyuncunun takastan haberinin olup olmadığı da sorulan sorular arasında yer aldı.

Mavericks Genel Menajeri Harrison, Doncic’in takımdan ayrılmak istemediğini söylemişti.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Büyük tartışmalara neden olan takasla Lakers’ın yolunu tutan Doncic eski takımı için veda mesajı yayınladı. Sloven oyuncu, kariyerini Dallas’ta tamamlayacağını düşündüğünü belirterek, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Yıldız oyuncunun mesajındaki sitemkar ifadeler dikkat çekti. Doncic, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yedi yıl önce çok genç yaşımda bir oyuncuyken, en üst düzeyde basketbol oynama hayalimi gerçekleştirmek için buraya geldim. Kariyerimi burada tamamlayacağımı düşünüyordum ve size bir şampiyonluk getirmeyi çok istiyordum. İyi zamanlarda ya da kötü zamanlarda, sakatlıklardan NBA Finallerine kadar, desteğiniz asla değişmedi. Sadece en iyi anlarımızda sevincimi paylaştığınız için değil, aynı zamanda en çok ihtiyacım olduğunda beni desteklediğiniz için de teşekkür ederim."

GEÇEN SEZON FİNAL OYNAMIŞTI

2018 NBA Draftı'nda Atlanta Hawks'ın kendisini üçüncü sırada seçmesinin hemen ardından yapılan anlaşma kapsamında Dallas'a takas edilen Doncic, Mavs'deki yedi buçuk yılı boyunca NBA'deki en başarılı oyunculardan biri olmuş, beş kez All-NBA kadrolarına girmiş, beş kez All-Star seçilmiş, 2019'da Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış, 2023-24 sezonunda sayı kralı olmuş ve Mavericks'i ise 2024'te NBA Finalleri'ne taşımıştı.

Noel Günü'nde baldır sakatlığı geçirdiğinden beri kadro dışı olan Doncic'in sözleşmesinin bitimine iki sezon daha bulunuyor.