Dondurma iki kenti karşı karşıya getirdi



Gaziantep ile Kahramanmaraş arasında yaşanan dondurma krizinde açıklamalar birbiri ardına devam ederken, Papağanlı Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Arul konuya açıklık getirdi. Arul, "Kahramanmaraş ve Gaziantep Türkiye’nin Gastronomi anlamında önde gelen iki kardeş şehridir. Gaziantep dondurmasının kendine has özelliği ile Maraş dondurmasından farklıdır. İki ilin de merdiven altı dondurmacılara karşı mücadele etmesi gerekiyor" dedi.

''KATKISIZ, DOĞAL VE SAĞLIKLI OLDUĞUNA DİKKATİ ÇEKTİM"



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere, yapılan açıklamalara anlam veremediğini belirten Arul, "Ben Gaziantep dondurmasının kendine has özelliğini anlattım. Katkısız, doğal ve sağlıklı olduğuna dikkati çektim" dedi.

Kahramanmaraş’ın dondurması ile bilinen bir kent olduğunu söyleyen Arul, "Ben kesinlikle Kahramanmaraş dondurması hakkında olumsuz beyanda bulunmadım. Gaziantep’in dondurmada hak ettiği yere gelmesi gerektiğini anlatırken, piyasada yer alan merdiven altı dondurmacıların hem insan sağlığına, hem de sektöre verdiği zararı vurgulamak istedim. İşini doğru yapan bir kısım Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin neden bu sözlerimden alındığını doğrusu anlayamadım. Dondurmada etkili iki ilin de merdiven altı üretim yapan sağlıksız dondurmacılara karşı savaş vermesi gerekirken, bir açıklamam üzerinden konunun bu noktaya getirilmesinden derin üzüntü duydum" şeklinde konuştu.