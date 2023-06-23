Dondurmanın az bilinen yararları neler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, dondurmanın faydalarını açıkladı. İşte ayrıntılar…

Dondurmanın az bilinen yararları neler

Kalsiyum kemik ve diş sağlığı açısından çok önemli. Günlük yeterli kalsiyum alınmadığında özellikle kemiklerden çekilen kalsiyumçeşitli rahatsızlıklara yol açıyor. Yapılan çalışmalar yetersiz kalsiyum alımının yağ hücrelerinde daha fazla yağ depolandığına açıklık getiriyor. Yarım bardak süt ile 120 mg kalsiyum alınırken aynı miktar dondurmayla 150 mg kalsiyum alımı sağlanıyor.

Diyet ve Beslenme Uzmanı Melis Torluoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

“ Bu nedenle 3 top dondurmayı 1 su bardağı süt, 1 ince dilim ekmek ve 1 porsiyon meyveye eşdeğer olarak düşünürsek günlük alımda bu tip değişimlerle sağlıklı olarak gönül rahatlığıyla tüketmek mümkün oluyor.”

KASLARI NASIL ÇALIŞTIRIR

Dondurmada protein kalitesi oldukça yüksekdir. Ayrıca A vitamini, B vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve potasyum gibi kaynakları da içeriyor. Bu nedenle dondurma kasların düzenli şekilde kasılıp çalışmasına destek veriyor ve böylece doku kaybına engel oluyor.

Yavaşlayan ve kan şekerinde dengesizlikler yaşayan metabolizma için tehlikeler olabilir. Bnu dondurmayla dengelemek mümkün.

HANGİ TATLI VE DONDURMA KAÇ KALORİ BULUNUR

Kemalpaşa 476 kcal
Baklava 425 kcal
Lokma 362 kcal
Güllaç 235 kcal
Dondurma 120-200 kcal

GEBELİK DÖNEMİNDE YARARLARI VAR MI

Gebeliğin ilk haftalarında mide bulantıları gözlemleniyor. Bu dönemde en sade ve tadı mümkün olduğunca nötr gıdalar tercih edilmeli. Dondurma bu tür atakları olan gebelerde iyi bir protein kaynağı ve kusmayı önlüyor. Ayrıca yitirilen sıvı ve mineral kaybını ortadan kaldırıyor.

DÖNDURMA MUTLULUĞU

2002 yılında yapılan bir çalışmada, katılımcıların beyinleri zararsız bir yöntemle izlendi ve dondurma yediklerinde beyinlerinde hangi noktaların aktive olduğu ortaya çıkartıldı. Sonuç çarpıcıydı. Dondurmanın beyindeki keyif bölgelerine dokunduğu, insanların dondurmayı keyif almak ve sosyalleşmek için kullandığı ispatlandı.

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