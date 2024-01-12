Dondurmanın en önemli yararları neler

Dondurmanın yararları neler

İşte dondurmanın 4 önemli yararı...

Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz dondurmanın yararlarını dört ana başlıkta özetledi. İşte o yararlar...

Eskiden yaz aylarında tüketilen dondurma artık kışın da tüketiliyor. Ve üstelik toplumdaki yanlış kanıya göre dondurma kışın zararlı değil yararlı.

Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz dondurmayı istenildiği zaman kullanmanın yararlı olacağını belirterek şunları söyledi:

“ Bir sağlık sorunu olmayan, çocuklar ve yetişkinler haftada 2-3 kez 3 top yiyebilirler. Dondurmada kalsiyum, fosfor, A vitamini, B vitamini gibi vitamin ve mineraller bulunur. Sütten yapılan, şeker ve yağ içeriği yüksek olmayanları tercih etmek gerekir. Porsiyonunu da kafi miktarda belirlemek doğrudur.”

KALSİYUM ZENGİNİ DONDURMA

Dondurma kemik ve diş sağlığının korunmasında, kas kasılmasında, kanın pıhtılaşmasında önemli bir role sahiptir. olan Günlük kalsiyum ihtiyacı; çocuklarda, yaşlılarda ve hamilelerde daha da çok artar. Dondurmanın 2 topu 150 mg kalsiyum alınmasının önünü açar...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz dondurmanın yararlarını şöyle anlattı:

KALİTELİ PROTEİN KAYNAĞIDIR

Dondurma çocukların büyüme ve gelişmesinde protein önemli bir besin öğesi olduğundan çok yararlıdır. Zayıflama diyetlerinde de kullanılabilir. Tokluk hissi verir...

STRESİ AZALTIR



Mutluluk hormonu olarak bildiğimiz serotonin ruh halimizi belirliyor ve serotonin proteinin yapı taşlarından biri olan triptofandan yapılır. O nedenle; triptofan içeren besinler ruh halini düzelten, sakinleştiren besinler olarak belirtilir. Vücutta stres düzeyini azaltır ve sakinleştirir...

A VE B VİTAMİNLERİNDEN ZENGİN

A vitamini görme fonksiyonları ve bağışıklığın güçlenmesine yarar. B vitamini ise hafızayı geliştirir. Dondurmada ikisi de bulunur...

HAFİF BİR ARA ÖĞÜN ALTERNATİFİ

100 gram kadar meyveli dondurma yaklaşık 140 kalori iken aynı miktarda baklava yaklaşık 500, çikolata ise 600 kaloridir. Dondurma diyet yapanların yardımına koşar. 3 top dondurma yediğinizde, gün içerisinde 1 dilim ekmek + 1 su bardağı süt + 1 porsiyon meyvenizi azaltmanız gerekir...