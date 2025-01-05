Dondurucu soğukta Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler

Etkinlikler, Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan 90 bin asker için gerçekleştirildi. Soğuk havaya rağmen büyük bir katılım sağlayan vatandaşlar, şehitlik anıtına doğru yürüyüşe geçti.

ETKİNLİKLERE YÜKSEK KATILIM

Etkinliklere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars Valisi Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askerler, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sarıkamış kent merkezinde, gece saatlerinde gerçekleştirilen programa katılan vatandaşlar, Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde düzenlenen mevlide katıldı. Etkinliklerde ayrıca kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, Sarıkamış şehitlerini anlatan bir gösteri sundu. Soğuk Heykel Atölyesi gösterisini izleyen binlerce kişi, soğuk havaya rağmen 3 kilometrelik meşale yürüyüşüne katıldı.

ŞEHİTLİKTE DUALAR EDİLDİ

Yürüyüş, Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan başladı ve Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde son buldu. Burada, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve “Ruhun Şad Olsun” yazısı meşalelerle ateşe verildi. Etkinlik, katılımcıların yoğun duygusal anlar yaşadığı bir atmosferde sona erdi.