Dondurulan Rus arlıkları Ukrayna’ya aktarılacak

Dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini birleştiren G7 Liderler Zirvesi, dönem başkanı İtalya’nın Borgo Egnazia beldesinde başladı.

G7 liderleri, çok yıllı borç paketini desteklemek maksadıyla Ukrayna'nın işgalinin ardından dondurulan Rusya'nın devlet varlıklarından elde edilen faizleri kullanarak Ukrayna'ya 50 milyar dolar aktarılması üzerinde anlaşma sağlandı.

Kaynaklardan biri ise Kanadalı bir hükümet yetkilisinin Kanada'nın girişime 5 milyar Kanada doları (3,6 milyar ABD doları) finansman sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Anlaşmanın orta vadede Ukrayna'ya kritik destek sağlaması ve 2025 ve sonrasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olması tahmin ediliyor.

G7 ülkeleri, daha önce bakan konumunda ele aldıkları dondurulan Rus varlıkları hususunda nihai anlaşma sağlanamamıştı.