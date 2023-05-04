Dondurulmuş gıdalarla ilgili bilinmeyenler

“Aslında yurt dışı ile kıyaslandığında Türkiye'de dondurulmuş gıdaya bakış açısında ciddi bir ön yargı var.” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Persil Özkan, “Fakat son zamanlarda paylaşılan verilere göre, pratik, zaman bakımından avantajlı ve ekonomik olması dolayısıyla dondurulmuş gıdaların tüketim oranları günden güne artıyor. Hatta aynı şekilde dondurulmuş gıda pazarı da ciddi bir ivme kazanarak yüzde 43 büyüme kaydetti.” diye konuştu.

Dr. Özlem Persil Özkan, “Dondurma işlemi diğer alternatif besin muhafaza yani kurutma, konserveleme gibi yöntemlere göre daha çok besin değerini koruyan bir işlem. Besinleri dondurarak sakladığınızda en yüksek düzeyde besin değerini, lezzetini, orijinal rengini korumuş oluyorsunuz” dedi ve şunları söyledi:

“Dondurulmuş sebze ve meyvenin tüketimi son derece pratik. Belki yıkamak, ayıklamak için zaman bulamıyor olabilirsiniz ama dondurulmuş dolabınızda bulunan sebzeyi yarım saat içerisinde yemeye hazır bir şekilde sofraya koyabilirsiniz. Hem ayrıca daha ekonomik oluyorlar. Dolayısıyla insanların tercih etmesini haklı buluyorum ve bunda da bir sakınca görmüyorum. Zaten insanların sebze tüketimi yoğun çalışma şartlarından dolayı önerilen düzeyde olamıyordu. Fakat dondurulmuş sebzeler vasıtasıyla sebze tüketimin arttığına dair veriler var elimizde.

Dondurulmuş ürünleri çözdürme sürecinde bir takım kurallar var. Örneğin çözdürülmüş bir ürünün tekrar asla dondurulmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra besinleri çözdürürken uzun sürede çözünmesi gereken örneğin et ürünleri mutlaka derin dondurucudan çıkarınca buzdolabının soğutucu kısmında çözünmeli. Ya da fırınların çözdürme ayarında ve ısısından faydalanılabilir. Oda sıcaklığında çözdürmek doğru değil, çünkü o zaman mikroorganizma faaliyetini başlatmış ve arttırmış oluyorsunuz. Bir de tabi iyi pişirmek lazım. İyi pişirdiğinizde ısıya duyarlı olan mikroorganizmaları yok ediyorsunuz. Dondurma işlemi sterilize işlemi değildir. Besini dondurduğunuzda yapısındaki mikroorganizmayı yok etmiyorsunuz ama faaliyetini durduruyorsunuz. O nedenle çözdürme ve pişirme aşamaları önemli.”

İHA