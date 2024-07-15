Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala 15 Temmuz gecesi verdiği emri açıkladı "Gerekirse hainlerin başlarına yıkın"

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala tv100'de 15 Temmuz özel yayınına katıldı. 15 temmuz hain darbe girişiminde İçişleri Bakanı olan Ala, darbe girişimi gecesi yaşananları anlattı.

"SİZİ EVE GÖTÜRELİM DEDİLER REDDETTİM KRİZ MASASI OLUŞTURDUM”

"Ankara'ya iner inmez Emniyet’e ve İçişleri Bakanlığı’na bütün teşkilata ‘Silahla karşılık verilecek, geri durmayın, bunu talimatlandırın’"dediğini ifade eden Ala, “Metin Gündoğdu ‘Sizi eve götürelim’ dediler. Reddettim, havaalanındaki ofislerde kriz masası oluşturdum” ifadelerini kullandı.

“BİZ GENERALLERİNDEN ALBAYINA KADAR BİZE İNTİKAL EDEN HERKESİ GÖREVDEN ALDIK”

Efkan Ala, "Haber alan vatandaşlar yollara inmişler. Emir Subay’ım ‘Burada karakol var, oraya gidip vaziyet edeyim’ dedi. O arada biz illerle konuşuyoruz, Bursa Valisi oradaki alay komutanını gözaltına aldı. Biz generallerinden albayına kadar bize intikal eden herkesi görevden aldık. Milletimizi darbeye karşı duruşa davet ettim, çağrıda bulundum" ifadelerini kullandı.

"ZEKAİ AKSAKALLI ARADI, GENELKURMAY BAŞKANI'NIN YERİNİ TESPİT ETTİK DEDİ"

Kendisini şimdiki Jandarma Genel Komutanının aradığını ve ‘Ben televizyona bağlanabilir miyim?’ dediğini belirten Ala, “Hemen bağlan çağrı yap’ dedim. O esnada Zekai Aksakallı aradı ‘Genelkurmay Başkanı’nın yerini tespit ettik, sizden talimat bekliyorum’ dedi, ‘Cumhurbaşkanı’mız adına söylüyorum, tam yetkilisin, git bu ihanet şebekesinin elinden Genelkurmay Başkanı’nı kurtar’ dedim” ifadelerini kullandı.

"ÖZEL HAREKAT TİMLERİNİ ANKARA'YA ÇEKİYORUM DEDİM”

Hakan Fidan’la görüşerek Meclis’e ve Külliye’ye ellerinde olan bazı silahları gönderdiklerini ifade eden Ala, “Tam darbenin olduğu dönemde Güney Doğu’da hendek, çukur mücadelesi veriyoruz. Özel Harekatı’mızın yüzde 90’ı orada, Ulaştırma Bakanı’mızı aradım, ‘Bütün olabilecek havalimanlarına talimat verin, özel harekat timlerimizi Ankara’ya çekiyorum’ dedim. Bunları taşımaya başladık fakat Ankara’ya indiremiyoruz çünkü Ankara’da FETÖ’nün kullandığı uçaklar havada. Nevşehir Valisi’ni aradık ve Nevşehir’e indirdik" ifadelerini kullandı.

"TRT'NİN YIKILMASI PAHASINA ELİNİZDE NE VARSA KULLANIN"

Efkan Ala, “Cumhurbaşkanı’mızın dirayetli bir lider olarak çıkıp dimdik duruşu ve milletimizin de ferasetle bu çağrıya uyuşu sistemi değiştirdi. Özel Harekatı, Jandarma’yı, Genel Kurmayı ve Akıncı üssünü kontrol altına aldık. TRT’den bildiri yayınlıyorlardı, ‘TRT’nin yıkılması pahasına elinizde ne varsa kullanın ve binayı yıkın’ diye talimat verdim” dedi.

“TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞAN İSTİHBARAT GÖREVLİLERİ HER ZAMAN OLACAK”

Türkiye’nin önünü kesmeye çalışan istihbarat örgütlerinin her zaman olduğunu ve olacağını söyleyen Ala, “Maşalığa hazır gruplar olabilir, bunlar bir araya geldiklerinde tehlike başlıyor. Bunların ihtimalini bile ortadan kaldıracak sistemik reformları sürdürmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“YAPILAN DARBEYE ‘KONTROLLÜ DARBE’ DEDİLER”

"Tekrar bir 15 Temmuz riski olursa çok daha hızlı hareket ederek toplumun her kesimi anında tepki gösterir ve yok eder” diyen Ala, “O zaman bazı siyasiler çok geç tepki gösterdiler. O zaman Celal Adan Bey beni aradı ‘Devlet Bahçeli, Başbakanı’mızla irtibat kurmak istiyor’ dedi ve açıklama yaptılar hemen. İmkan bulup açıklama yapmayan siyasiler oldu daha sonra ‘Kontrollü darbe’ diyebildiler, siyasetin daha hızlı hareket edebileceğine inancım var” ifadelerini kullandı.

“İLK ÖNCE DARBE GİRİŞİMİNE İNANMAYANLAR FETÖ’NÜN İÇİNDE VEYA DARBENİN İÇİNDE OLANLARDI”

FETÖ’nün yalan propagandası olduğunu, darbede başarılı olamayınca bunları faaliyete geçirdiklerini ifade eden Ala, “İlk önce inanmayanlar FETÖ’nün içinde veya darbenin içinde olanlardı. Vatandaşın kafasında soru işaretleri oluşturmak için o uydurmaları yapıyorlar. Artık kendi içinde de itirafçılar çıktı, dökülüp anlatıyorlar. Hiçbir insan o gece yaşananları gördükten sonra böyle bir şeyi (15 Temmuz'un gerçek olmadığını) söyleyemez. Bu akla da mantığa da aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Efkan Ala, 15 temmuz hain darbe girişimi hakkındaki açıklamalarından sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER SÜRÜYOR”

Emekli maaşıyla ilgili konuşan Ala, "Cumhurbaşkanı’mız bizleri çağırdı, bir değerlendirme yaptık. Şu anda bu konu değerlendiriliyor, kısa zamanda değerlendirme sonucu ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

"ESAD TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?"

Esad- Erdoğan görüşmesi hakkında da konuşan Ala, "Dün bunu konuşmadık ama bölgemizdeki gelişmeleri dikkate alarak bir politika izliyor. Bir görüşme olmasına dair bazı irtibatlar sürdürülüyor, bunun olumlu neticeleneceği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.