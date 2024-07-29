Dönen fırıldağın bir üfleyeni…

Meral Akşener vakası yakın siyasi tarihin en önemli olayıdır.

25 Ekim 2017’de İYİ Parti'yi kurdu.

CHP'den 15 milletvekili alıp 2018 seçiminde yüzde 9,96 oy ile 43 milletvekili kazandı.

Cumhurbaşkanı adayı olarak Akşener yüzde 7,29 oy alabildi.

22 Temmuz 2018’de İYİ Parti'nin Afyonkarahisar kampında istifa etti.

Olağanüstü kurultayda kararından döndü ve yeniden seçildi.

26 Mayıs 2021’de CHP, DEVA, DP, İYİ Parti, Gelecek ve SAADET tarafından, “6’lı Masa” oluştu.

10 Temmuz 2021’de CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu” dedi.

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metni 28 Şubat 2022’de 6 muhalefet lideri tarafından imzalandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ben Kemal geliyorum” dedi.

26 Mayıs 2021’de başlayan ve 21 kez toplanan 6’lı Masa’nın son toplantısında dört lider, “Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu” dedi.

"Altılı Masa’yı devirmem, millete ihanet etmem" diyen Akşener 3 Mart 2023'te masayı devirerek millete ihanet etmiş olarak dedi ki.

-"İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız. Altılı Masa bir noter masasına dönüşmüştür."

Kılıçdaroğlu’nun aday olacağını sağır sultan duydu ama demek ki Meral Hanım duymamıştı.

Zehir zemberek sözlerini unutup Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı şartı ile ittifaka geri döndü.

Akşener’in yarattığı siyasi kriz Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinde en büyük engel oldu.

6 Eylül 2023’te “Yerel seçimde ittifak sistemini reddediyoruz” dedi.

Kasım 2023'te CHP lideri Özgür Özel, iş birliği teklifi sundu ancak “Müstakilen seçime gireceğiz” diye reddetti.

2024 yerel seçimlerinde büyük hezimete uğrayan İYİ Parti, %3,7 oy alabildi.

27 Nisan 2024'teki kurultayda Akşener aday olmadı ve Müsavat Dervişoğlu genel başkanı seçildi.

İYİ Parti’de yaprak dökümü…

Kuruluşundan, bugüne İYİ Parti’den ayrılan isimler şunlar;

Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, Ümit Özdağ, İsmail Ok, Aytun Çıray, Yavuz Ağıralioğlu, Tuba Vural Çokal, Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, İsmet Koçak, Ahat Andican, Taylan Yıldız, Aydın Adnan Sezgin, Hasan Subaşı, Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem, İbrahim Özkan, Ece Güner, Mesut Özarslan, Nebi Hatipoğlu, Adnan Beker, Sibel Yanıkömeroğlu, Salim Ensarioğlu, Yüksel Arslan, Aykut Kaya, Aylin Cesur, Seyithan İzsiz, Ümit Özlale (geri döndü) Ümit Dikbayır (ihraç oldu) Bilal Bilici, Nimet Özdemir, Taner Demirer ve Koray Aydın…

Binlerce üyesi de İYİ Parti’den ayrıldı.

Son kurultayda genel başkanlığa aday olup çekilen Tolga Akalın zehir zemberek açıklamasında şöyle dedi:

-“Partiyi çökertmek için meydana gelen sistemli istifalar, bu rüzgârsız havada dönen fırıldağın bir üfleyeni olduğunu göstermektedir.

-Bu istifalar şüphesiz ki saraydaki meşhur fotoğraftan bağımsız olarak okunmamalıdır.”

Üfleyen kim? Dönen fırıldak nedir?

Arife tarif gerekmez.

Akalın; fırıldağa üfleyen ile sistemli istifalara neden olanların Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener olduğunu vurguluyor.

Bu da defalarca yazdığım şu ifademi ispatlıyor:

-İYİ Parti’deki sarayın kriptoları…