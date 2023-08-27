Dönence Özgür kimdir? Caner Topçu kimdir kaç yaşında nereli?

Dönence dizisinde Özgür karakterine hayat veren Caner Topçu sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Dönence’de kaptan olmasına rağmen özel gereksinimli kardeşi Rüzgar için tüm hayallerinden vazgeçmiş, gizemli bir genci canlandıran Caner Topçu’nun yaşı ve nereli olduğu merak konusu. Peki, Dönence Özgür kimdir? Caner Topçu kaç yaşında nereli?

DÖNENCE ÖZGÜR KARAKTERİ

Kanal D’de yayınlana Dönence dizisinde Özgür karakteri 23 yaşındadır. Özgür denize aşık bir kaptan olmasına rağmen, özel gereksinimli kardeşi Rüzgar için tüm hayallerinden vazgeçmiş, gizemli bir gençtir. Tüm hayatını kardeşine adayan Özgür aşka da kapılarını böylece kapatmıştır.

CANER TOPÇU KİMDİR?

Aslen Kastamonulu olan Caner Topçu, 25 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Caner Topçu ilköğrenimi ve ortaöğrenimi İstanbul'da tamamladı. Ardından ise oyunculuk konusunda yetenekli olduğunu keşfetti ve Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi aldı.

Caner Topçu, Beyaz Cehennem, Dikkat İnternet Var, Sarıkamış ve İnançtan Zafere gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı.

Caner Topçu 2015 yılında Bilinçsizler isimli sinema filminde Recep karakteri ile rol alarak ilk kez kameralar karşısına geçti.

Caner Topçu 3 Ekim 2022 tarihinde Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 26.'sı düzenlenen Altın Objektif Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Caner Topçu şu sıralar Kanal D’de yayınlanan Dönence dizisinde ‘Özgür’ karakterini canlandırmaktadır.