Yazlık dizi 'Dönence'nin çekimleri başladı. İşte setten ilk kareler

Didem İnselel, Sümeyye Aydoğan ve Ülkü Hilal Çiftçi’nin sahneleri ile İstanbul Maltepe’de başlayan çekimler İzmir Foça’da devam edecek. 'Dönence'de Gülce adında asperger sendromlu kardeşi olan Gece’nin hikâyesi ekrana gelecek.

Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi,Can Kızıltuğ,Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.

DÖNENCE' MUHTEŞEM GÜZELLİĞİ İLE FOÇA'DA

Foça’nın tarihi dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan 'Dönence'nin yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu otururken, hikayesini ise Nuray Uslu kaleme alıyor.