Döner elimizden kayıp gitti! Tescil geri çekildi

İstanbul merkezli UDOFED, Avrupa Birliği (AB) nezdinde yaptığı Geleneksel Özel Ürün Garantisi (TSG) tescili başvurusunu sürpriz bir kararla sonlandırdı.

AB Komisyonu Sözcüsü, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Döner’in Geleneksel Özel Ürün Garantisi (TSG) tescili için yapılan başvuru 23 Eylül 2025 tarihinde geri çekilmiştir" ifadelerini kullanarak sürecin otomatik olarak sona erdiğini duyurdu.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre, UDOFED’in bu kararının nedeni açıklanmazken, Brüksel kulislerinde, federasyonun olası bir ret kararının önüne geçmek için bu adımı attığı konuşuldu.

ALMANYA'DAN GÜÇLÜ TEPKİ VE MEMNUNİYET

Türkiye'nin döner tescili girişimine en güçlü tepki, dönerin en yaygın hızlı yemeklerden biri olduğu Almanya'dan geldi. Almanya Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı, Avrupa Türk Döner Üreticileri Derneği ve Almanya Otel ve Restoran Birliği (Dehoga) başvuruyu reddetti.

Bu karara karşı çıkan isimler arasında Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ve Yeşiller Partisi’nin eski Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir de yer alıyordu.

Özdemir, Türkiye’nin girişimine sert tepki göstererek, “Döner Almanya’ya aittir. Burada nasıl hazırlanıp tüketileceğine herkes kendi karar verebilmeli” dedi.

Bilecik’in geleneksel lezzeti ‘Papaz Yahnisi’ tescil yolunda

BAŞVURU KABUL EDİLSEYDİ NE OLACAKTI?

Başvuru kabul edilseydi, AB genelinde "döner" adıyla satış yapan işletmeler, sadece Türkiye’nin belirlediği kurallara uygun üretim yapmak zorunda kalacaktı. Türkiye’nin başvurusunda, özellikle dana ve hindi etinin kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Ancak Almanya, kendi mevzuatında dönerin bu etlerle de tanımlandığını öne sürerek Brüksel nezdinde itirazda bulundu.

ARTAN DÖNER FİYATLARI GÜNDEMDE

Öte yandan, dönerin uzun yıllar boyunca 3 ile 4,5 euro arasında satıldığı Almanya’da, son yıllarda artan maliyetler nedeniyle fiyatların 10 euro seviyesine ulaştığı belirtildi.

Başka bir gelişme olarak, ülkenin en büyük dönercisinde işçiler en az 142 bin lira maaş talebiyle greve gitmiş durumda.