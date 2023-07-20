Döner salonunda yangın çıktı

Aksaray’da bir döner salonunda çıkan yangın panik yarattı. İş yeri çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Döner salonunda yangın çıktı

Yangın, Bankalar Caddesi üzerinde bulunan bir döner salonunda çıktı.

Mangaldan sıçrayan kıvılcım mutfak kısmında yangına neden oldu.

Dumanları fark eden iş yeri çalışanları ilk müdahaleyi yapsa da yeterli olmadı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarı ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangından her hangi bir aralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

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