Döner ustası Heimlich manevrasıyla müşterisinin hayatını kurtardı

Elazığ'da bir lokantada çalışan döner ustasının, boğazına ekmek parçası takılan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardığı anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahvecioğlu Bulvarı'ndaki bir işletmede yemek yiyen kişi, nefes alamamaya başladı.

İşletmenin döner ustası Ahmet Yurdagül, boğazına yiyecek kaçtığını fark ettiği müşterisine Heimlich manevrası uyguladı.

Yurdagül, müdahalesiyle müşterisinin boğazındaki ekmek parçasının çıkmasını sağladı.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Müşterinin nefes alamadığını ve boğazına bir şey takıldığını fark eden döner ustası hemen Heimlich manevrasını uyguladığını anlatı. Yurdagül, bunu daha önce katıldığı ilk yardım kursundan öğrendiğini söyledi.

Yurdagül, "Müşterimiz rahatladıktan sonra kendisini iş yerimizden uğurladık. Lokantacıyız, bu her zaman başımıza gelebilecek bir iş, onun için de tüm diğer lokantacı arkadaşlarımızın ve ustalarımızın ilk yardım tekniklerini öğrenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

