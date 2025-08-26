Dönercide bıçaklı kavga

Vaka, saat 00.45 civarında Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üstünde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, cadde üzerindeki bir dönerci işletmesinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü iki grup arasında münakaşa çıktı.

Kısa sürede büyüyen münakaşa bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çatışma sonucu Ç.Y. ile E.A. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık personeli yönlendirildi.

İlk müdahaleleri olay mahallinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Olay alanında inceleme yapan ekipler bir tane bıçak ele geçirirken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.