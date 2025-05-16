Donetsk’te Rus ilerleyişi: 6 bölge ele geçirildi!

Düzenleme: Kaynak: AA
Donetsk’te Rus ilerleyişi: 6 bölge ele geçirildi!

Rusya, Donetsk’te 6 yerleşim birimini ele geçirdi. Ukrayna’nın askeri hedefleri vuruldu; 662 uçak, 57 bin İHA dahil binlerce teçhizat yok edildi.

Bakanlık, Rus ordusunun 10-16 Mayıs tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki faaliyetlerine dair bilgi verdi.

Açıklamada, Ukrayna’nın askeri sanayi hedeflerine yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği belirtildi. Ukrayna’nın askeri sanayi tesisleri, havaalanı altyapıları, silah ve teçhizat üretim-onarım atölyeleri, İHA ve insansız deniz aracı depoları, eğitim merkezleri, mühimmat stokları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu noktalar hedef alındı.

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Son bir haftada Donetsk’te 6 yerleşim yerinin Rus ordusu tarafından alındığı ifade edilerek, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Torskoye, Kotlyarovka, Mirolyubovka, Mihaylovka, Novoaleksandrovka ve Volnoye Pole kurtarıldı.” denildi.

Açıklamada, savaşın başından beri Ukrayna’ya ait 662 uçak, 283 helikopter, 57 bin 436 İHA, 605 hava savunma sistemi, 23 bin 354 tank ve zırhlı araç, 1563 çok namlulu roketatar, yaklaşık 25 bin obüs ve havan topu ile 35 bin 545 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

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