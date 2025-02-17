Donkey Kong'un gizemi 44 yıl sonra çözüldü

Donkey Kong, video oyun tarihinin en bilinen ve en zorlayıcı arcade oyunlarından biri olarak 1981 yılında piyasaya sürüldü. Oyun, Mario’nun ilk kez Jumpman olarak yer aldığı ve Pauline’i kurtarma görevini üstlendiği platform oyunlarından biri olarak hafızalarda kaldı. Ancak oyunun final seviyesi olan 22-1, tam 44 yıl boyunca oyuncular için geçilemez bir engel olarak kalmıştı. Bu seviyeyi geçmek, zaman zaman Donkey Kong’un en büyük sırrı olarak nitelendirildi. Ancak, nihayetinde bir oyuncu, "Kosmic" adlı YouTuber, bu zorlu engeli aşmayı başardı ve tüm dünyaya büyük bir oyun tarihi sırrını açığa çıkardı.

KOSMİC’İN BAŞARISI: HİLE VE EMULATOR KULLANIMIYLA SEVİYE GEÇİLDİ

Donkey Kong’un bu bilinmeyen sırrı, oyuncuların seviyesi olan 22-1’i aşmalarının imkansız olarak kabul edilmesiyle başlamıştı. Yıllarca süren bu gizem, Kosmic tarafından çözüldü. Ancak, bu başarı tek başına klasik bir oyun becerisiyle mümkün değildi. Kosmic, oyun hatasını kullanarak seviyeyi geçebildi. Normalde, 22-1 seviyesinde Mario’nun zaman aşımı nedeniyle dört saniye içinde ölmesi gerekiyordu. Ancak, belirli bir hata, Mario’nun ölümünü engellemiş ve oyuncuya bu seviyeyi geçme fırsatı sunmuştu. Bu hatanın avantajından faydalanabilmek için ise oyuncuların belirli bir hızla joystick’i hareket ettirmesi gerekiyordu. Kosmic, manuel olarak bu hızı sağlayamadığı için bir emulator kullanarak bu işlemi gerçekleştirdi.

OYUN HATASI VE TEKNİK ZORLUKLAR

Bu hatanın etkin olabilmesi için, Kosmic, her saniye joystick’i 24 defa yukarı ve aşağı hareket ettirerek, Mario’nun ilerlemesini sağladı. Ancak bu, gerçek bir arcade makinesinde pratikte uygulanması imkansız bir hareketti. Kosmic'in bunu başarması, yalnızca bir emulator kullanarak mümkün oldu. Emulator, Kosmic’in hareketlerini otomatikleştirerek, glitch’i kullanmasına olanak sağladı ve bu sayede Mario’nun başarılı bir şekilde 22-1 seviyesini geçmesi mümkün oldu. Bu gelişme, Donkey Kong tarihinin en büyük sırlarından birinin çözülmesi anlamına geliyordu.

DONKEY KONG’UN SONSUZ SEVİYELERİ VE KOSMİC’İN GÖZLEMLERİ

Donkey Kong tasarımı itibariyle, teorik olarak sonsuz seviyelere sahip bir oyun olarak yaratılmıştı. Bu, yani oyun bir seviyeyi başarıyla geçtikten sonra devam etme potansiyeline sahipti. Kosmic, Donkey Kong’u başarıyla tamamladıktan sonra, oyunun devam etme kapasitesinin olduğunu, ancak seviye 22-6’da sona erdiğini gözlemledi. Çünkü bu seviyede, bonus zamanlayıcı doğru şekilde işlemeye başlıyor ve glitch kullanılmadığı takdirde Mario’nun belirli bir süre içinde hedefe ulaşması imkansız hale geliyor. Kosmic’in bulgularına göre, bu seviyeyi geçmek normalde 1'e 40 gibi devasa bir şansa sahipti.

GLİTCH VE OYUNUN ÇIKMAZI: SONSUZ SEVİYE MÜMKÜN MÜ?

Kosmic’in bulduğu glitch sayesinde, Donkey Kong oyununda ilerlemek mümkündü, ancak bu her zaman şansa dayanıyordu. Gerçekten de, oyunun sonuna kadar ilerlemek için ideal koşulların bir araya gelmesi gerekiyordu. Ancak oyun teorik olarak sonsuz seviyeye sahip olduğu için, emulator kullanarak bir oyuncu bu engeli aşmaya devam edebilir. Yine de bu, bugüne kadar görülen en büyük Donkey Kong sırrı olarak kalacak. Kosmic, bu bulgularıyla, Donkey Kong’un ne kadar ileriye gidebileceğini ortaya koydu. Yani, bir oyuncu, oyunun son seviyesini geçtikten sonra devam etse de, bazı teknik zorluklar nedeniyle hala sınırsız bir şekilde ilerlemek mümkün olmayacak.

44 YILIN ARDINDAN GELEN ZAFER

Donkey Kong, video oyunları tarihinin önemli bir dönüm noktasıydı ve 44 yıl süren bu sır, nihayet çözüldü. Kosmic, bu bulguyla, Donkey Kong’un gizemini aydınlatan ilk kişi olarak oyun tarihine adını yazdırmış oldu. Ancak bu başarı, sadece şansa ve kullanılan emulatora bağlıydı. Yine de bu tarihi başarı, oyuncu topluluğunda büyük yankı uyandırdı ve Donkey Kong’un oyun dünyasındaki yerini bir kez daha pekiştirdi.